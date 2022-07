Traje do pior Batman do cinema está sendo leiloado

O traje do pior Batman dos cinemas está sendo leiloado por um baixo valor.

A Heritage Auctions está aceitando lances para leiloar o traje de George Clooney em Batman & Robin. Até o momento, o maior valor foi de US $ 40.000 (via CBR).

Continua depois da publicidade

De acordo com a descrição, o vencedor receberá o capuz do Cavaleiro das Trevas, capa, túnica muscular estampada com o símbolo do morcego, meia-calça, luvas de manopla com garras e botas. Além disso, receberá um manequim realista modelado no próprio Clooney.

O traje do figurinista Jose Fernandez ficou super conhecido pelos bat-mamilos, o que levou os fãs a ridicularizarem ainda mais o filme.

Embora Val Kilmer tenha tido bat-mamilos em Batman Eternamente, dois anos anos do infame Batman & Robin, no traje eram bem mais discretos que os de Clooney.

Mulher-Maravilha quebra recorde na DC

A Mulher-Maravilha quebrou um recorde importante na DC em junho.

Uma cópia de All Star Comics #8, a primeira aparição da Mulher-Maravilha nos quadrinhos, foi vendida por US$ 1,62 milhão. É a primeira HQ de uma super-heroína a ser vendida por mais de US$ 1 milhão.

A HQ faz parte do programa da Heritage Auctions, uma casa de leilões americana, que leiloou a icônica capa de Batman: O Retorno do Cavaleiro das Trevas, por Frank Miller. Esta foi vendida por mais de US$ 2 milhões.

É a oitava vez em 2022 que uma HQ é vendida por US$ 1 milhão. A primeira aparição do Superman, bem como do Batman, também foram leiloadas a partir desse preço.

O quadrinho foi lançado em 1941, e explora a Sociedade da Justiça, a primeira equipe de heróis dos quadrinhos. Em seu interior está o título da Sensation Comics, que marcou a primeira aparição da Mulher-Maravilha.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.