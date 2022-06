Trama de The Flash supostamente vaza na Internet

Supostamente, a trama do filme The Flash vazou na Internet e os fãs estão atentos.

Segundo o site CBR, a sinopse do filme apareceu online. Embora a informação não possa ser verificada, ela supostamente vem de uma fonte confiável que costuma compartilhar conteúdos do DCEU.

A produção do longa-metragem começou em 2021, após atrasado devido a pandemia do Covid-19, lesões na equipe, e propriamente no desenvolvimento.

No entanto, o filme que só estreia em 2023, um dos mais aguardados, tem o ator Ezra Miller cercado de polêmicas. O astro e intérprete de Barry Allen pode não estar mais envolvido com a DC após The Flash.

Apesar das polêmicas, o estúdio deve permanecer com o lançamento do filme, e espera que Miller possa colaborar até a estreia.

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

