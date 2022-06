Trem Bala: Filme de ação com Brad Pitt e Sandra Bullock ganha trailer legendado

Trem Bala, novo filme de Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson e grande elenco, teve seu primeiro trailer divulgado pela Universal Pictures.

Confira o vídeo legendado logo abaixo:

Ou, se preferir, veja também na versão dublada:

Segundo o site Screen Rant, o filme Trem Bala “segue o assassino experiente Ladybug, que quer desistir de sua profissão, mas é atraído de volta por seu treinadora, Maria Beetle, para um trabalho final: recuperar uma maleta no trem bala mais rápido do mundo indo de Tóquio a Kyoto. Uma vez a bordo, Ladybug descobre que o trem está repleto de assassinos concorrentes com objetivos semelhantes.”

O projeto contará ainda com participação especial de Sandra Bullock, que retorna o favor após Pitt topar aparecer em Cidade Perdida, seu último filme.

Baseado no romance japonês de Kōtarō Isaka, o filme teve seu roteiro adaptado por Zak Olkewicz (Fear Street 1978) e é dirigido por David Leitch (Deadpool 2).

Trem Bala estreia em breve nos cinemas.

