Trem-Bala: Por que Sandra Bullock substituiu Lady Gaga no filme

Em cartaz nos cinemas, Trem-Bala traz Brad Pitt como Ladybug (Joaninha), um assassino profissional que se envolve em um jogo de gato e rato em um trem de alta velocidade. O protagonista tem muitas cenas como Maria Beetle, interpretada por Sandra Bullock. Você sabia que, originalmente, a personagem seria vivida por Lady Gaga?

“Cinco assassinos se encontram em um trem-bala que viaja de Tóquio a Morioka. Os protagonistas não demoram a perceber que suas missões compartilham uma interessante ligação”, afirma a sinopse do longa.

Além de Brad Pitt e Sandra Bullock, o elenco de Trem-Bala conta com Joey King (A Barraca do Beijo), Brian Tyree Henry (Eternos), Michael Shannon (Nove Desconhecidos) e Aaron Taylor-Johnson (Vingadores: Era de Ultron).

Explicamos abaixo por que Sandra Bullock substituiu Lady Gaga como Maria Beetle em Trem-Bala; confira.

Saiba porque Lady Gaga deixou Trem-Bala

Além de contar com uma impecável carreira musical, Lady Gaga tem se destacado por suas performances no cinema e na TV.

Em 2016, Gaga levou o Globo de Ouro por sua performance como A Condessa em American Horror Story: Hotel. Três anos depois, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Nasce Uma Estrela.

Já em 2020, Lady Gaga foi escalada como Maria Beetle em Trem-Bala. Porém, no ano seguinte, a atriz abandonou a produção.

Em uma entrevista, o diretor David Leitch revelou porque Gaga deixou o thriller de ação.

“Foi por causa da agenda cheia com o filme do Ridley Scott. Logo percebemos que não daria certo, já que ela estava se preparando para o outro projeto. As filmagens coincidiram, e por isso, não funcionou”, comentou o cineasta.

Leitch fez referência ao filme Casa Gucci, no qual Lady Gaga interpretou a protagonista Patrizia Reggiani.

Em fevereiro de 2021, pouco depois da saída de Lady Gaga, Sandra Bullock foi confirmada no papel de Maria Beetle.

No filme, a personagem é o principal contato do protagonista Ladybug – com quem vive uma intensa história.

A performance de Sandra Bullock recebeu grandes elogios da imprensa especializada. Para muitos críticos, o papel da atriz deveria ter sido maior.

“O papel da Sandra é, infelizmente, uma quase participação especial. Mas mesmo com o mínimo tempo de tela, ela coloca essa exagerada comédia de ação nos trilhos”, afirmou uma revista americana.

Aparentemente, foi Brad Pitt quem convidou Sandra Bullock para atuar em Trem-Bala. O ator falou sobre o assunto em uma entrevista recente.

“Tenho que dizer, a Sandra é uma velha e querida amiga. Sandy é alguém para quem eu posso ligar para pedir qualquer favor”, afirmou o ator.

Trem-Bala, com Brad Pitt e Sandra Bullock, está em cartaz nos cinemas. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.