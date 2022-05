Triangle of Sadness vence a Palma de Ouro do Festival de Cannes 2022

Triangle of Sadness, filme satírico escrito e dirigido por Ruben Östlund, foi o grande vencedor da Palma de Ouro de Melhor Filme na edição de 2022 do Festival de Cinema de Cannes.

Essa é a segunda Palma de Ouro de Östlund, que também havia levado o prêmio com The Square, em 2017. A informação é do The Hollywood Reporter.

Confira um novo clipe de Triangle of Sadness:

Segundo o IMDb, esta é a sinopse de Triangle of Sadness: “Um navio de cruzeiro para os super-ricos afunda, deixando alguns sobreviventes, incluindo algumas celebridades da moda. Todos ficam presos em uma ilha.”

O filme ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

