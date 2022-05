Trilha sonora de Doutor Estranho 2 já está disponível e traz revelações sobre o filme

A Marvel lançou em plataformas digitais a trilha sonora de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Com isso, os fãs já podem escutar no YouTube, Spotify e afins, as músicas do filme, mas cuidado, visto que há spoilers.

Os títulos das músicas entregam algumas revelações sobre o longa-metragem, como a presença de certos personagens e até um pouco do que esperar da cena pós-créditos.

Não é nada muito substancial, mas quem já está familiarizado com os quadrinhos poderá fisgar algumas informações indesejadas.

Vale apontar que Danny Elfman substitui Michael Giacchino como compositor. Giacchino foi responsável pela trilha do primeiro longa-metragem, enquanto Elfman assume o cargo em Doutor Estranho 2, a desejo do diretor Sam Raimi, com quem já trabalhou em Homem-Aranha.

Elfman, no entanto, reutiliza um pouco do tema do Doutor Estranho em algumas faixas.

Ouça uma das músicas do filme, abaixo.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.