Trolls 3: Trailer mostra criaturas juntas novamente

A Universal Pictures divulgou o trailer de Trolls 3: Juntos Novamente, que chega ainda em 2023 aos cinemas.

Depois de dois filmes de amizade verdadeira e paquera implacável, Poppy (Anna Kendrick) e Tronco (Justin Timberlake) agora são oficialmente, finalmente, um casal (#Troppy)! À medida que se aproximam, Poppy descobre que Tronco tem um passado secreto.

Ele já fez parte do fenômeno de boyband favorito dela, BroZone, com seus quatro irmãos: Floyd (troye Sivan, sensação do electropop indicado ao Globo de Ouro), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (vencedor do Grammy Daveed Diggs; Hamilton) e Clay (Kid Cudi, vencedor do Grammy; Don’t Look Up). BroZone se separou quando Tronco ainda era um bebê, assim como a família, e Tronco não viu seus irmãos desde então.

Mas quando o irmão de Tronco, Floyd, é sequestrado por causa de seus talentos musicais por um par de vilões popstars nefastos – Velvet (a vencedora do Emmy Amy Schumer; Trainwreck) e Veneer (o vencedor do Grammy e indicado ao Tony Andrew Rannells; O Livro de Mórmon) – Tronco e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda pior do que a obscuridade da cultura pop.

O elenco de Trolls 3 conta com Zooey Deschanel como Bridget; Christopher Mintz-Plasse como Gristle, a dupla Icona Pop Aino Jawo e Caroline Hjelt como Satin e Chenille, Anderson .Paak como Prince D, o comediante Ron Funches como Cooper, Kunal Nayyar como Guy Diamond e Kenan Thompson como Minúsculo Diamante.

Trolls 3: Juntos Novamente é dirigido por Walt Dohrn e Tim Heitz, com produção de Gina Shay.

Trolls 3 ainda não tem data de estreia definida no Brasil.

