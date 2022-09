Truque de Mestre 3 é anunciado com diretor de Venom

Após longos anos, Truque de Mestre 3 deixou de ser uma lenda urbana e foi anunciado pela Lionsgate, e terá direção do diretor de Venom.

De acordo com o Deadline, Ruben Fleischer vai comandar a nova parcela da franquia milionária do estúdio. Os dois primeiros filmes renderam juntos US$ 686,5 milhões na bilheteria.

Continua depois da publicidade

Além do cineasta da Marvel, o escritor da DC, que esteve em LEGO Batman: O Filme e será responsável pela série Lanterna Verde, Seth Grahame-Smith, vai ser o roteirista.

Eric Warren Singer havia escrito um roteiro anterior. Singer é conhecido por escrever os filmes Top Gun: Maverick e Arremessando Alto.

Fleischer, além de Venom, é conhecido por Uncharted – Fora do Mapa, com Tom Holland. Ele também dirigiu os dois filmes de Zumbilândia.

Mais sobre Truque de Mestre 3

O novo filme ainda não possui nenhum ator no elenco, mas é esperado que Jesse Eisenberg possa retornar, visto a parceria com o cineasta.

Woody Harrelson também pode fazer parte do elenco. Ele esteve nos dois primeiros filmes da famosa franquia de mágicos.

“Um grupo de ilusionistas encanta o público com suas mágicas e também rouba bancos em outro continente, distribuindo a quantia para os próprios espectadores. O agente do FBI Dylan Hobbs está determinado a capturá-los e conta com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos”, diz a sinopse do primeiro filme.

Truque de Mestre 3 não possui previsão de lançamento.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.