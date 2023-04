Truth Be Told é cancelada pela Apple após 3 temporadas

Truth Be Told não retornará para uma 4ª temporada na Apple TV+. A atriz Octavia Spencer anunciou o fim da série em seu Instagram.

“Olá a todos. Eu queria compartilhar a notícia de que, após três temporadas em busca da verdade e da justiça, Poppy Scoville está saindo de férias muito necessárias”, escreveu ela. “Quero agradecer aos meus parceiros da Orit Entertainment, Hello Sunshine, Chernin Entertainment, Fifth Season e a todos da Apple por me apoiarem tanto nas últimas três temporadas. Nichelle Tramble, Maisha Closson, Mikkel Norgaard e nosso incrível elenco e equipe – obrigado por sua visão criativa durante esta jornada incrível”.

Spencer estrelou a atração como Poppy Parnell (que usa o nome Scoville na 3ª temporada), uma podcaster de crimes reais que investiga um caso diferente a cada temporada

Truth Be Told estreou originalmente em 2019 e exibiu sua terceira – e agora última – temporada entre 20 de janeiro e 24 de março deste ano.

Esta é a mais nova série cancelada pela Apple TV+. Recentemente, o serviço de streaming encerrou Dear Edward após 1 temporada.

