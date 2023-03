Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo quebra recorde de O Senhor dos Anéis

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo conquistou um feito único, tornando-se o filme mais premiado da História.

De acordo com o IGN, a dramédia de ficção científica multiversal de Daniel Kwan e Daniel Scheinert agora detém 158 vitórias em prêmios de várias das principais associações de críticos que antecederam o Oscar 2023.

Essa contagem coloca Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo bem à frente das 101 principais vitórias de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, tornando-se o filme mais premiado de todos os tempos.

Em termos de total de indicações em prêmios, o filme com Michelle Yeoh ainda derrota O Retorno do Rei por uma ampla margem: 691 indicações contra 337.

Vamos ver se ele levará o maior prêmio da noite do Oscar.

“Em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, acompanhamos uma sobrecarregada imigrante chinesa, Evelyn Wang (Michelle Yeoh) que com sua lavanderia à beira do fracasso e seu casamento com o marido covarde em ruínas, ela luta para lidar com tudo, incluindo um relacionamento ruim com seu pai crítico e sua filha (Stephanie Hsu)”, começa a sinopse do filme.

“Quando Evelyn é recrutada por um grupo de cientistas rebeldes que estão tentando salvar todos os universos da destruição iminente, ela descobre que tem a habilidade única de viajar entre dimensões e se conectar com as versões alternativas de si mesma. Enquanto ela embarca em uma jornada épica através do multiverso, ela se depara com perigos inimagináveis e descobre o verdadeiro significado de ser uma heroína”, conclui a sinopse de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.

A direção do filme é da dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conhecida por ter comandado Um Cadáver para Sobreviver.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, James Hong e Tallie Medel.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo pode ser assistido por meio do Amazon Prime Video.

