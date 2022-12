Tudo o que sabemos sobre a continuação de Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Já disponível na Netflix, Glass Onion: Um Mistério Knives Out está fazendo o maior sucesso na plataforma. A aguardada continuação de Entre Facas e Segredos traz, mais uma vez, um mistério para o detetive Benoit Blanc. Quem já conferiu a trama quer saber: o filme ganhará mais uma sequência na plataforma?

“O famoso detetive Benoit Blanc vai à Grécia para desvendar um mistério que envolve um bilionário e seu eclético círculo de amizades”, afirma a sinopse oficial de Glass Onion na Netflix

Glass Onion: Um Mistério Knives Out chegou à Netflix em 23 de dezembro. O filme ganhou o coração do público e da crítica especializada, com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a continuação de Glass Onion: Um Mistério Knives Out na Netflix.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out terá continuação na Netflix?

Para a alegria dos assinantes da Netflix, a resposta é sim! Glass Onion: Um Mistério Knives Out ganhará uma continuação na plataforma.

Na verdade, a produção de Entre Facas e Segredos 3 foi encomendada junto com a confirmação de Glass Onion – em um negócio pelo qual a Netflix pagou mais de 400 milhões de dólares.

O primeiro filme, que chegou aos cinemas em 2019, ganhou o coração do público e da crítica especializada. Além de garantir uma ótima bilheteria, Entre Facas e Segredos foi indicado a várias categorias do Oscar.

Logo, a produção de duas sequências para as aventuras de Benoit Blanc não é exatamente uma surpresa.

Em uma entrevista recente, o cineasta Rian Johnson afirmou estar animado para o retorno do personagem de Daniel Craig.

“A chave (para o novo filme) é encontrar algo diferente dos dois primeiros filmes. Essa também é a única razão para continuarmos com esse projeto: estarmos animados com a possibilidade do futuro”, comentou o diretor.

Ou seja: a trama de Entre Facas e Segredos 3 deve ser completamente diferente do enredo dos dois primeiros filmes.

Detalhes sobre a data de lançamento de Entre Facas e Segredos 3 também permanecem envoltos em mistério.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out só estreou na plataforma mais de 2 anos após o lançamento do filme original.

Logo, se a continuação seguir o mesmo cronograma, o terceiro capítulo deve estrear na plataforma somente em meados de 2024 (ou até mesmo 2025).

Por outro lado, Rian Johnson já afirmou que o terceiro filme de Knives Out será seu próximo projeto. Portanto, a continuação pode chegar mais cedo, provavelmente em 2023.

“O mais empolgante para mim, atualmente, é o terceiro filme. E então, acho que vou começá-lo logo. Não por uma obrigação contratual, mas, genuinamente, por ser o meu projeto mais interessante”, explicou o cineasta.

Assim como os filmes anteriores, Entre Facas e Segredos 3 deve trazer um elenco completamente inédito – junto com o retorno de Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc.

Enquanto a continuação não chega, você pode conferir a trama de Glass Onion: Um Mistério Knives Out na Netflix.

