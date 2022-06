Tudo o que sabemos sobre a sequência de Spiderhead

Assinantes da Netflix querem saber: Spiderhead terá uma sequência na plataforma? Recém-chegado, o thriller de ação se tornou um verdadeiro fenômeno entre o público brasileiro. Protagonizado por Chris Hemsworth e Miles Teller, o longa conquista fãs com uma história eletrizante e repleta de reviravoltas.

“Em uma penitenciária de última geração, um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções para um gênio da indústria farmacêutica”, afirma a sinopse oficial de Spiderhead na Netflix.

Dirigido por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), Spiderhead conta também com Jurnee Smollett, de Aves de Rapina, em seu elenco.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a continuação de Spiderhead na Netflix: status, trama, elenco e data de estreia.

Spiderhead terá continuação na Netflix?

A Netflix, até o momento, não confirmou a produção de uma continuação para Spiderhead.

Normalmente, a plataforma costuma demorar cerca de 2 meses para encomendar sequências de seus filmes originais – como aconteceu com o hit Alerta Vermelho.

Dessa forma, fãs podem esperar por novidades sobre a sequência de Spiderhead até agosto de 2022.

Quem retorna em Spiderhead 2?

Dado o desfecho de Spiderhead na Netflix, dois atores podem retornar em uma possível continuação.

São eles: Miles Teller (o intérprete do protagonista Jeff) e Jurnee Smollett (a intérprete de Lizzy).

Em relação ao retorno de Chris Hemsworth, a situação fica mais complexa. Afinal, o personagem do astro da Marvel sofre um destino não tão agradável no final do longa.

Os outros integrantes do elenco de Spiderhead – Mark Paguio, Tess Haubrich e BeBe Bettancourt – não devem voltar na sequência.

De que fala Spiderhead 2 na Netflix?

Como a Netflix ainda não autorizou a produção de Spiderhead 2, pouco se sabe sobre a possível trama do longa.

O final de Spiderhead encerra a trama do longa de forma bastante satisfatória, sem deixar pontas soltas para uma possível continuação.

Porém, se a Netflix decidir produzir a sequência de Spiderhead, o novo filme pode focar em outras drogas, em experimentos realizados em prisões diferentes ou na continuação da história de Jeff e Lizzy.

Data de estreia da continuação de Spiderhead

Como citamos anteriormente, a Netflix ainda não confirmou a continuação de Spiderhead.

Dessa forma, fica difícil saber quando o filme estreará na plataforma. Normalmente, a plataforma leva cerca de 2 anos para concluir projetos originais.

Ou seja: se a Netflix confirmar a produção de Spiderhead 2 ainda em 2022, o novo filme pode estrear na plataforma em meados de 2024, ou até mesmo 2025. Tudo deve depender do cronograma de lançamentos do streaming e dos compromissos do elenco.

Enquanto isso, você pode conferir a trama de Spiderhead na Netflix.

