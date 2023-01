Tudo o que sabemos sobre a sequência de Teen Wolf: O Filme

Já disponível no catálogo brasileiro do Paramount+, Teen Wolf: O Filme está fazendo o maior sucesso na plataforma. Dado o desfecho impactante do longa, quem já conferiu a trama quer saber: o filme terá uma continuação? Também existe a possibilidade de Teen Wolf: O Filme iniciar um reboot da série original!

“Com o surgimento de um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez. Apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e antigos amigos para lutar contra o que pode ser seu inimigo mais poderoso e mortal”, afirma a sinopse oficial do novo longa.

Teen Wolf: O Filme traz de volta alguns dos integrantes mais queridos do elenco original de Teen Wolf, como Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig e Dylan Sprayberry.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a sequência de Teen Wolf: O Filme no Paramount+; confira!

Teen Wolf: O Filme terá continuação?

Até o momento, nem o Paramount+ e nem os produtores de Teen Wolf: O Filme se manifestaram sobre uma possível continuação ou sequência do longa.

Dito isso, durante o painel do filme na Comic-Con de San Diego, realizada em 2022, os produtores revelaram que “já existem discussões” sobre o futuro da franquia.

A possibilidade de Teen Wolf ganhar uma 7ª temporada, com o elenco original, é bastante improvável. Afinal de contas, os atores e atrizes da série estão ocupados com suas respectivas carreiras, e o objetivo do Paramount+ é expandir a franquia em uma nova direção.

Teen Wolf deve ganhar um reboot

Apesar da continuação de Teen Wolf: O Filme ser improvável, a franquia tem tudo para ganhar um reboot em breve.

O próprio desfecho de Teen Wolf: O Filme dá a entender que Eli, o filho de Derek, assumirá o papel do Alpha, e que o personagem será o protagonista de um potencial reboot de Teen Wolf.

Jeff Davis, o criador da série (e do filme) afirmou que o longa serve como uma espécie de 7ª temporada para Teen Wolf, encerrando de uma vez por todas a história da série.

“Meio que sem querer, transformamos a 7ª temporada em um filme. Colocamos muita coisa nele, momentos emocionantes e divertidos, ao mesmo tempo em que fazíamos referência à série em si”, explicou o roteirista.

Caso o reboot de Teen Wolf seja confirmado pelo Paramount+ (o que deve acontecer nos próximos meses), o streaming deve anunciar um elenco completamente diferente para a nova série (ou filme).

O elenco original de Teen Wolf não deve retornar no reboot, a não ser em participações especiais, flashbacks e memórias.

A série, nesse sentido, deve ser protagonizada por Vince Mattis, o intérprete de Eli em Teen Wolf: O Filme.

Enquanto o Paramount+ não confirma a continuação de Teen Wolf: O Filme, você pode conferir o longa no catálogo do streaming.

