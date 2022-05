Tudo o que sabemos sobre Doutor Estranho 3

Quem já conferiu a chocante trama de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura quer saber: o filme da Marvel terá uma continuação? O longa faz um ótimo trabalho ao introduzir conceitos e figuras essenciais para o futuro do MCU. Mas será que Stephen Strange ganhará um terceiro filme solo?

Embora Doutor Estranho 2 foque na história do Feiticeiro Supremo, o personagem de Benedict Cumberbatch está longe de ser o único herói da história.

A trama de Multiverso da Loucura conta com a participação de Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate e Xochitl Gomez como a nova heroína América Chavez – além de aparições surpresas que nem mesmo as teorias mais loucas conseguiram prever.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a produção de Doutor Estranho 3 e o destino da franquia na Marvel – confira.

Doutor Estranho 3 já está confirmado?

A Marvel faz o possível para manter em segredo seu cronograma de filmes e séries que ultrapassam a Fase 4 do MCU.

Ou seja: embora Benedict Cumberbatch já esteja confirmado em outros projetos da franquia, a Marvel ainda não confirmou (oficialmente) a produção de Doutor Estranho 3.

Como a Saga do Infinito já chegou ao fim, a Marvel vem criando outra trama corrente, que deve unir os novos heróis e vilões da franquia em aventuras imprevisíveis.

Quem retorna em Doutor Estranho 3?

Caso a Marvel opte pela produção de Doutor Estranho 3, Benedict Cumberbatch retornará como Stephen Strange.

Além disso, Benedict Wong também deve voltar como Wong – personagem que assume um papel bem mais importante em No Multiverso da Loucura.

Rachel McAdams também deve voltar como Christine Palmer, e Xochitl Goméz tem tudo para retornar como América Chavez.

Chiwetel Ejiofor, o intérprete de Mordo, pode voltar como a versão original de seu personagem ou como a variante dos Illuminati.

Finalmente, o elenco de Doutor Estranho 3 deve ser completado por Charlize Theron como Clea. A personagem faz sua estreia no MCU na cena pós-créditos de No Multiverso da Loucura.

Tudo sobre a trama de Doutor Estranho 3

A cena pós-créditos de Doutor Estranho 3 parece introduzir a história do novo filme do herói.

No momento em questão, Clea explica para Stephen Strange que suas ações podem ter causado uma incursão – ou seja: a colisão de dois universos.

Essa colisão pode ser um dos elementos mais importantes do futuro do MCU, já que tem o potencial para causar o colapso de todo o Multiverso. É por isso que Clea entra em contato com o protagonista.

O novo filme pode revelar também as verdadeiras intenções de Mordo, principalmente após a revelação do envolvimento do Doutor Estranho com Darkhold.

Doutor Estranho 3 – Data de estreia

Como Doutor Estranho 3 ainda não foi confirmado pela Marvel, não há data ou previsão de estreia para o longa.

A Marvel já tem um cronograma de lançamento completo para a Fase 4 do MCU, com filmes como Blade, Capitão América 4 e o reboot de Quarteto Fantástico.

O cronograma chega ao fim em 2023. Ou seja: Doutor Estranho 3 pode estrear em meados de 2025 ou 2026.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir os outros filmes da Marvel na plataforma.