Tudo o que sabemos sobre Homem-Aranha 4

Embora ainda não apareça no calendário oficial de lançamentos do MCU, Homem-Aranha 4 já foi confirmado por Kevin Feige. No entanto, pouco se sabe sobre a próxima aventura solo de Tom Holland nos filmes da Marvel.

O filme mais recente do Homem-Aranha, vale lembrar, é Sem Volta Para Casa. Lançado em 2021, o longa foi essencial para a introdução do conceito de “Multiverso” nos filmes da Marvel.

Além de Tom Holland como o protagonista titular, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa contou também com a aguardada volta de Tobey Maguire e Andrew Lincoln, os intérpretes anteriores de Peter Parker.

Em uma entrevista recente, Kevin Feige ofereceu uma pista importante sobre a estreia de Homem-Aranha 4 no MCU. Veja abaixo o que sabemos sobre o filme!

Sem querer, Kevin Feige pode ter revelado a estreia de Homem-Aranha 4

Em um papo com o site EW, Kevin Feige – o chefão do MCU – confirmou a produção de Homem-Aranha 4.

Segundo o produtor, o filme continuará a jornada de Peter Parker no MCU, além de servir como pontapé inicial para uma segunda trilogia do herói nos filmes da Marvel.

Feige afirmou que a história de Homem-Aranha 4 “já está definida”, e que no momento, os roteiristas do longa estão “colocando as ideias no papel”.

A declaração de Kevin Feige, mesmo sem querer, acabou revelando uma pista essencial sobre a estreia do longa.

Todos os três filmes do Homem-Aranha no MCU – De Volta do Lar, Longe de Casa e Sem Volta Para Casa – entraram na fase de pré-produção 2 anos antes de seus respectivos lançamentos.

Dessa forma, se Homem-Aranha 4 seguir esse padrão, o filme pode chegar aos cinemas em 2025, fazendo parte da Fase 6 do MCU.

Por que Homem-Aranha 4 está demorando tanto?

A primeira trilogia do Homem-Aranha no MCU foi lançada com 2 anos de intervalo entre cada filme, o que ofereceu à audiência a possibilidade de acompanhar o crescimento de Peter Parker e sua evolução como o herói.

Os filmes também integraram a figura do herói ao MCU, principalmente após a resolução do contrato entre a Disney e a Sony.

Homem-Aranha 4, por outro lado, não compartilha essa mesma missão. O público já conhece o Peter Parker de Tom Holland, e por isso, o próximo filme pode investir em uma trama completamente original.

Algo parecido aconteceu com Thor, o primeiro herói a ganhar 4 filmes solo no MCU. Amor e Trovão chegou aos cinemas 5 anos após Ragnarok, iniciando uma jornada completamente diferente para o herói.

O hiato não será tão grande entre Sem Volta Para Casa e Homem-Aranha 4, mas mesmo assim, o prazo para a estreia do filme será maior do que o de seus antecessores.

Outro motivo que explica a demora para o lançamento de Homem-Aranha 4 envolve o estado atual do MCU. A Saga do Multiverso já está “lotada”, ocupada com a introdução de novos conceitos, personagens, locações e eventos.

Por isso, personagens já estabelecidos, como o Homem-Aranha, ficam “no escanteio” da fase atual do MCU.

Seja como for, a Fase 6 dos filmes da Marvel tem material de sobra para ser adaptado nas próximas aventuras do Homem-Aranha.

