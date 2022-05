Tudo o que sabemos sobre o terceiro filme de 365 Dias

365 Dias: Hoje estreou recentemente no catálogo brasileiro da Netflix, repetindo o sucesso do primeiro filme e garantindo o Número 1 no Top 10 de diversos países. Quem já conferiu a nova aventura de Laura e Massimo quer saber: a franquia erótica terá mais um capítulo na plataforma? Quando 365 Dias 3 estreia na Netflix?

Em 365 Dias: Hoje, Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone retornam como os protagonistas Laura e Massimo. Simone Susinna completa o elenco do longa como Nacho, o novo adversário do mafioso.

“Laura e Massimo estão de volta, mais intensos do que nunca. Mas a família de Massimo e um homem disposto a fazer de tudo para conquistar Laura complicam a vida do casal”, afirma a sinopse de 365 Dias: Hoje na Netflix.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre 365 Dias 3 na Netflix: trama, elenco, data de estreia e muito mais.

365 DNI terá um terceiro filme na Netflix?

Fãs de 365 DNI podem comemorar: a Netflix já confirmou a produção do terceiro capítulo da trilogia.

Após o sucesso do polêmico 365 Dias, a plataforma deu sinal verde para a produção de mais dois filmes.

“Estamos trabalhando com Blanka Lipinska, a autora da trilogia 365 Dias, para continuar a história de Laura e Massimo nas telas”, comentou Łukasz Kluskiewicz, um executivo da Netflix Polônia.

Quem retorna em 365 Dias 3?

Como 365 Dias 3 deve trazer o final da história de Laura e Massimo, Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone retornam como seus respectivos personagens.

Simone Susinna, o intérprete de Nacho, também está confirmado na continuação.

Magdalena Lamparska e Otar Saralidze retornam como Olga, a melhor amiga de Laura, e Domenico, o leal capanga de Massimo.

Ainda não se sabe se Adriano (o irmão gêmeo de Massimo, também interpretado por Michele Morrone) e Anna (a ex-namorada de Massimo, vivida por Natasza Urbańska) voltam em 365 Dias 3.

Tudo sobre a trama de 365 Dias 3 na Netflix

No final de 365 Dias: Hoje, Laura leva um tiro de Anna, a ex-namorada de Massimo. O novo filme, dessa forma, deve revelar o destino da personagem.

Laura também terá que explicar para Massimo por que não revelou que havia perdido o bebê após o atentado ao túnel – que aconteceu no final do primeiro filme.

A continuação também mostrará a escolha final de Laura. Afinal de contas, a protagonista ficará com Massimo ou Nacho?

365 Dias 3 é baseado no livro “The Next 365 Days” (Os Próximos 365 Dias), o último volume da saga de Blanka Lipinska.

“Como esposa de Don Massimo Torricelli, um dos mafiosos mais perigosos da Sicília, Laura tem sua vida transformada em uma montanha-russa. Ela se torna o principal alvo dos inimigos sem escrúpulos de Massimo, dispostos a tudo para destruir esse homem poderoso”, afirma a sinopse oficial do livro.

Data de estreia da continuação de 365 Dias: Hoje na Netflix

Fãs não terão que esperar muito tempo pela estreia de 365 Dias 3 na Netflix. Na verdade, o longa foi gravado junto com o segundo filme.

Dessa forma, 365 Dias 3 está, atualmente, em fase de pós-produção. A Netflix ainda não revelou a data de estreia do longa, mas tudo indica que ele chegará ao catálogo internacional da plataforma em meados de 2023.

Enquanto isso, você pode conferir 365 DNI e 365 Dias: Hoje na Netflix.