Tudo o que você precisa saber sobre a Comic-Con 2022

Após alguns anos de interrupção por causa da pandemia, a San Diego Comic-Con voltará em grande estilo.

A Comic-Con 2022 promete trazer grandes novidades da cultura pop, começando no dia 21 de julho, uma quinta-feira, e indo até o domingo, 24 de julho.

Se você é um grande fã da Marvel e da DC, é bom ficar de olho, porque é possível que alguns grandes anúncios sejam feitos.

Os destaques da Comic-Con 2022

Pois bem: a verdade honesta é que quinta-feira e domingo não terão anúncios muito importantes. Estes dias estão reservados para painéis de menor destaque.

Em compensação, grandes conteúdos estarão concentrados na sexta-feira e no sábado. Na sexta-feira, por exemplo, o Hall H da San Diego Comic-Con 2022 terá um painel de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, série que é muito aguardada pelos fãs.

No mesmo dia, um painel também está reservado para The Walking Dead, série que está em sua última temporada.

Também teremos conteúdos de Tales of the Walking Dead, nova série derivada de The Walking Dead que contará uma história por episódio.

Mas se você está lendo este texto, provavelmente está aqui por causa da Marvel ou da DC. Se este é o caso, então sábado será o melhor dia para você.

No sábado, a DC tomará conta do Hall H com Shazam! Fúria dos Deuses e Adão Negro. É provável que tenhamos novos trailers dessas produções, bem como algumas outras surpresas.

Logo depois, o Marvel Studios chega com as suas grandes novidades. Se for como na San Diego Comic-Con 2019, então se prepare para alguns anúncios bastante surpreendentes.

Também no sábado, teremos painéis de Sandman, série da Netflix baseada nos quadrinhos de Neil Gaiman, e A Casa do Dragão, derivado de Game of Thrones.

Isso sem contar várias outras surpresas que podem acontecer. Marque na sua agenda, porque esses dias prometem ser importantes para a cultura pop.

Como mencionado anteriormente, a San Diego Comic-Con 2022 acontecerá de 21 de julho a 24 de julho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.