Tudo que sabemos sobre a continuação de Conselheira do Amor na Netflix

Sucesso na Netflix, o filme turco Conselheira do Amor ganhou o coração do público brasileiro com uma trama tocante, divertida e cheia de reviravoltas. Desde a estreia, o filme permanece em posição de destaque no Top 10 do streaming. Sendo assim, será que Conselheira do Amor ganhará uma continuação na plataforma?

“Disfarçada de professora particular e sem ninguém saber, Azra aconselha jovens estudantes sobre os altos e baixos da vida e do amor”, afirma a sinopse oficial de Conselheira do Amor.

O elenco principal de Conselheira do Amor conta com Bensu Soral, Helin Kandemir, Deniz Altan, Hatice Aslan, Elif Ceren Balikçi, Hülya Gülsen Irmak, Murat Karasu, Rami Narin, Halit Özgür Sari e Esengül Yilmaz Senalp.

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a potencial continuação de Conselheira do Amor; confira!

Conselheira do Amor terá continuação na Netflix?

Conselheira do Amor – Private Lesson, no título original – estreou na Netflix no dia 16 de dezembro de 2022.

O longa não demorou nem 24 horas para figurar no Top 10 do streaming, galgando várias posições nos dias seguintes.

Até o fechamento dessa matéria, Conselheira do Amor garante a posição número 5 no ranking de filmes mais assistidos da Netflix Brasil, à frente de hits como As Linhas Tortas de Deus e Pinóquio.

Dado o enorme sucesso do longa, principalmente no Brasil, Turquia e países da Europa e América Latina, muitos espectadores já pedem uma continuação.

Pelo menos até o momento, a Netflix ainda não deu sinal verde para a produção de Conselheira do Amor 2.

No entanto, os faz devem saber que isso não significa, necessariamente, que a história de Azra já chegou ao fim.

Como o filme é uma produção da Netflix, a decisão final é da plataforma. Normalmente, o streaming demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais.

No entanto, os faz não devem criar muitas esperanças. Afinal de contas, a plataforma não costuma encomendar a produção de sequências ou continuações para filmes originais – a não ser que o sucesso de audiência de crítica desperte a atenção dos executivos da plataforma.

Finalmente, o desfecho de Conselheira do Amor encerra a história de Azra e seus estudantes, amarrando as pontas soltas e dificultando uma possível continuação.

No final do filme, a (suposta) professora consegue salvar a aluna Hande de se tornar mais um escândalo sexual. A protagonista também encontra o amor nos braços de Burak, em uma conclusão bastante satisfatória.

Sendo assim, tudo indica que Conselheira do Amor não terá uma continuação na Netflix.

Você pode assistir Conselheira do Amor no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.