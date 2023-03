Tudo que sabemos sobre a continuação de O Rei das Sombras

Sucesso na Netflix, o filme francês O Rei das Sombras conquistou o público nacional com uma história surpreendente, tensa e cheia de surpresas. Quem já conferiu a trama quer saber: o thriller dramático terá uma continuação na Netflix?

“Após a morte do pai, dois meios-irmãos se veem em lados opostos de um conflito com consequências trágicas”, diz a sinopse oficial de O Rei das Sombras na Netflix.

Kaaris, Alassane Diong (Father & Soldier) e Assa Sylla (Garotas) lideram o elenco deste drama sombrio dirigido pelo cineasta Marc Fouchard.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a continuação de O Rei das Sombras na Netflix; confira!

O Rei das Sombras terá continuação na Netflix?

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de O Rei das Sombras se manifestaram sobre uma possível continuação do longa.

Ou seja: ainda não sabemos se O Rei das Sombras terá uma sequência na Netflix.

Sendo assim, quais são as chances do filme ser “renovado” pela plataforma? Bem, para saber a resposta, devemos avaliar dois aspectos importantes: orçamento e audiência.

A Netflix não divulgou o orçamento de O Rei das Sombras, por isso, fica difícil saber se o longa custou caro para ser produzido.

Como a trama de O Rei das Sombras não depende de grandes efeitos especiais, atores de Hollywood ou cenários luxuosos, tudo indica que o filme foi produzido com baixo (ou médio) orçamento.

Já em relação à audiência, a melhor maneira para descobrir se O Rei das Sombras faz sucesso é analisar o Top 10 da Netflix.

No ranking brasileiro dos filmes mais assistidos da plataforma, O Rei das Sombras é o Número 1, à frente de hits como Luther: O Cair da Noite e Cidade de Deus.

O longa também está no Top 10 mundial da Netflix, onde ocupa a quarta posição (atrás de Still Time, Nada de Novo no Front e O Som do Caos.

De acordo com o site Top10Netflix, o longa foi assistido por mais de 8.75 milhões de horas na última semana.

Ou seja: O Rei das Sombras tem garantido ótimos números de audiência na Netflix, o que favorece a produção de uma continuação.

Por outro lado, o desfecho de O Rei das Sombras encerra completamente a história de Adamma e Ibrahim, sem deixar pontas soltas a serem resolvidas em uma potencial sequência.

Logo, dada a própria história do longa, O Rei das Sombras não deve ganhar uma continuação na Netflix.

Porém, tudo é possível! Os fãs não devem perder a esperança, já que a Netflix ainda pode decidir pela renovação do filme.

Enquanto isso, você pode assistir O Rei das Sombras na Netflix.

