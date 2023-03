Um Corpo que Cai terá remake estrelado por Robert Downey Jr

A Paramount Pictures adquiriu os direitos para fazer o remake de Um Corpo que Cai, clássico filme de 1958 do diretor Alfred Hitchcock, e quer Robert Downey Jr (o Homem de Ferro) no papel principal. As informações são do Deadline.

O roteiro será escrito por Steven Knight, o criador de Peaky Blinders, que também acabou de fechar contrato para escrever um dos novos filmes de Star Wars.

Robert Downey Jr também servirá como produtor do filme ao lado da mulher Susan Downey.

Em Um Corpo que Cai, o ator viverá o ex-detetive de polícia James Stewart, forçado a se aposentar após um trauma no cumprimento do dever, que o deixa com medo de altura e vertigem.

Não há mais detalhes sobre o projeto, nem previsão de estreia.

