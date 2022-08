Um dos maiores fracassos do cinema ganha nova chance na Netflix

Visto como “um dos piores filmes da história do cinema”, Cats acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Após ser completamente detonado por público e crítica, o musical ganha uma segunda chance na plataforma. Mas será que ele conseguirá conquistar a audiência do streaming?

Lançado em 2019, Cats adapta para as telas o musical homônimo, criado nos anos 80 por Andrew Lloyd Webber (O Fantasma da Ópera). Mesmo antes de estrear, o longa já era criticado pelo visual bizarro de seus personagens.

Com um orçamento de 100 milhões de dólares, o longa faturou apenas 75 milhões nas bilheterias. No Rotten Tomatoes, o filme garantiu a vergonhosa marca de 19% de aprovação. A imprensa não perdoou a estranhíssima estética do longa, a trama sem sentido e as inusitadas performances do elenco.

Nem mesmo um impressionante elenco de estrelas – tanto do cinema quanto da música – foi capaz de salvar o filme. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Cats, leia antes de assistí-lo na Netflix.

De que fala a trama de Cats?

Fãs de Andrew Lloyd Webber sabem que é quase impossível descrever a trama de Cats. Afinal de contas, o musical não segue uma linha narrativa tradicional.

“O famoso musical de Andrew Lloyd Webber ganha vida nova nesta adaptação que acompanha uma comunidade de gatos mágicos na noite do baile anual.”, afirma a sinopse oficial de Cats na Netflix.

Basicamente, o longa acompanha a jornada de Victoria, uma gata que, após ser abandonada pela família, passa a viver nas ruas de Londres.

Logo, a personagem conhece os Jellicles, um grupo de gatos com características muito especiais. Anualmente, os felinos se reúnem no Baile Jellicle – no qual a Velha Deuteronomy escolhe um dos bichanos para “ascender à Beira do Paraíso” e encarnar em uma existência mais feliz.

No entanto, os concorrentes do Baile Jellicle começam a desaparecer misteriosamente, sob a influência do vilão Macavity.

A partir daí, Victoria e seus novos amigos iniciam uma jornada para impedir as ambições de Macavity e oferecer o prêmio do Baile a uma gata de rua que “já viu dias melhores”.

Conheça o elenco de Cats na Netflix

Um dos únicos trunfos de Cats é seu impressionante elenco de estrelas, formado por ícones do cinema e da música.

A dançarina Francesca Hayward lidera o elenco do longa como a protagonista Victoria. Criada exclusivamente para o filme, a personagem não faz parte do musical original.

Judi Dench, famosa por filmes como Shakespeare Apaixonado, Belfast e Notas de um Escândalo, vive a Velha Deuteronomy, a líder dos Jellicles.

Idris Elba, o Heimdall dos filmes do MCU, interpreta Macavity, o principal antagonista do longa. A popstar Taylor Swift vive Bombalurina, a principal aliada do vilão.

Jennifer Hudson, de filmes como Dreamgirls e Respect: A História de Aretha Franklin, é Grizabella, uma gata de passado conturbado.

Rebel Wilson, de longas como De Volta ao Baile e A Escolha Perfeita, é Jennyane Dots, uma gata preguiçosa. James Corden (Baile de Formatura), é Bustopher Jones, um gato comilão.

Ian McKellen, o Gandalf de O Senhor dos Anéis e Magneto de X-Men, vive Gus, o “gato do teatro”.

O elenco de Cats conta também com Laurie Davidson (Mr. Mistoffelees), Robert Fairchild (Munkustrap), Steven McRae (Skimbleshanks), Danny Collins (Mungojerrie), Naoimh Morgan (Rumpleteazer) e participação especial do popstar Jason Derulo (Rum Tum Tugger).

Cats está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

