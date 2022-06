Um dos melhores filmes de Will Smith está escondido na Netflix

Will Smith tem uma carreira marcada por grandes dramas e elogiadas produções de ação. Mas, uma boa comédia do famoso está na Netflix e fãs não perceberam.

O ator começou a carreira se destacando no humor. Will Smith é revelado com Um Maluco no Pedaço.

Continua depois da publicidade

No cinema, o astro revisitou algumas vezes o gênero, mas em uma delas é que foi aclamado. A tentativa aconteceu após Will Smith já ter um nome forte em Hollywood.

Como se sabe, o famoso é o nome de produções como MIB: Homens de Preto, Ali, Independence Day, Bad Boys, À Procura da Felicidade e outros. Na Netflix, o destaque escondido é de 2005.

Trata-se do filme Hitch: Conselheiro Amoroso. Além do astro, a trama ainda conta com Eva Mendes e Kevin James.

Filme da Netflix

Hitch: Conselheiro Amoroso traz uma divertida história romântica. O personagem do título é um famoso conselheiro vivido por Will Smith.

Sem ter a identidade verdadeira revelada, Hitch tem todos segredos na arte da conquista. Isso faz com que ele seja contratado por um tímido contador (Kevin James).

Os dois formam uma hilária parceria. Ao mesmo tempo que o contador tenta conquistar a mulher da vida dele, o personagem de Will Smith se colocará em problemas.

O conselheiro se apaixona por uma jornalista. Dessa vez, ela pode enganá-lo para descobrir e revelar a identidade dele.

O filme definitivamente é amado pelos fãs de Will Smith, o que faz um dos melhores do ator nesse gênero.

Hitch: Conselheiro Amoroso pode ser visto na Netflix.

Sobre o autor Redação