Um Lugar Silencioso 3: Tudo sobre a continuação da franquia de terror

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Um Lugar Silencioso 2 já aparece em posições privilegiadas no Top 10 da plataforma. Quem já conferiu o assustador filme de terror quer saber: a trama de John Krasinski ganhará mais uma continuação? E quando a sequência chegará aos cinemas?

“Obrigados a fugir de casa, os Abbott têm de enfrentar um mundo repleto de criaturas mortíferas atraídas pelo som — e de outras ameaças imprevisíveis”, afirma a sinopse oficial de Um Lugar Silencioso 2.

Continua depois da publicidade

O elenco de Um Lugar Silencioso 2 é liderado por Millicent Simmonds (Andi Mack) e Emily Blunt (O Diabo Veste Prada), contando também com Noah Jupe (The Undoing), Cillian Murphy (Peaky Blinders) e Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a continuação de Um Lugar Silencioso 2; confira!

Um Lugar Silencioso 2 ganhará sequência?

Sim! Após o enorme sucesso (de público e crítica) de Um Lugar Silencioso e sua continuação, a franquia ganhará um terceiro capítulo.

Em maio de 2021, Emily Blunt, a intérprete de Evelyn Abbott, revelou que o marido John Krasinski (que também é o diretor da franquia) já tinha planos para produzir um terceiro filme.

Segundo ela, Krasinski sempre imaginou Um Lugar Silencioso como uma trilogia. Em julho do mesmo ano, a atriz confirmou a produção do longa.

Em fevereiro de 2022, a continuação de Um Lugar Silencioso 2 foi oficialmente anunciada pela Paramount, com previsão de estreia para 2025.

O filme, no entanto, não terá direção de John Krasinski. O ator continuará como produtor-executivo da franquia, mas a direção ficará por conta de Michael Sarnovski, do filme Pig (com Nicolas Cage).

Quem retorna em Um Lugar Silencioso 3? Conheça a história do longa

Grande parte do elenco principal de Um Lugar Silencioso 2 deve retornar no terceiro filme da franquia.

De acordo com o site IMDB, Emily Blunt (Evelyn), Noah Jupe (Marcus) e Millicent Simmonds (Regan) estão confirmados na continuação.

A atriz americana Shavon Majoi (The SZN) também aparece no elenco do longa no IMDB, mas sua personagem não foi revelada.

Ao que tudo indica, John Krasinski, o intérprete de Lee, também retornará em cenas de flashback.

Sobre a trama de Um Lugar Silencioso 3, todos os envolvidos fazem o possível para manter o mistério.

A única sinopse prévia do novo longa indica que os personagens “continuarão lutando para sobreviver sem fazer barulho”.

Antes da sequência, Um Lugar Silencioso ganhará spin-off

Antes do lançamento de Um Lugar Silencioso 3, marcada para 2025, os fãs poderão matar a saudades do universo da franquia com o derivado Um Lugar Silencioso: Dia 1.

O novo filme, que chega aos cinemas em 2024, será protagonizado por Lupita Nyong’o (Pantera Negra) e Joseph Quinn (Stranger Things).

Baseado no título, o spinoff deve explorar o primeiro dia em que os alienígenas com um senso agudo de audição chegaram à Terra. Um Lugar Silencioso 2 já forneceu um vislumbre deste dia com um flashback.

Enquanto o filme não estreia, você pode conferir a trama de Um Lugar Silencioso 2 na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.