Um Lugar Silencioso terá filme derivado; veja detalhes

Um Lugar Silencioso 2 vai ter continuação, que será escrita e dirigida por John Krasinski novamente. Mas antes disso, a franquia vai ganhar um filme derivado, vamos ver mais sobre isso agora.

O spin-off, intitulado Um Lugar Silencioso: Day One (Primeiro Dia, em tradução livre), será escrito e dirigido por Michael Sarnoski, cujo recente filme Pig, estrelado por Nicolas Cage, foi recebido com muita aclamação da crítica.

Continua depois da publicidade

Não se sabe muito mais sobre o spin-off além de ser baseado em uma ideia fornecida por John Krasinski, que escreveu, dirigiu e estrelou os dois primeiros filmes da franquia.

Krasinski também está atualmente desenvolvendo um terceiro filme, que está programado para lançamento em 2025. Day One está atualmente programado para estrear em março de 2024, então a produção provavelmente terá como objetivo sair do papel no início do próximo ano.

Baseado no título, o spinoff deve explorar o primeiro dia em que os alienígenas com um senso agudo de audição chegaram à Terra. Um Lugar Silencioso 2 já forneceu um vislumbre deste dia com um flashback.

O elenco do derivado de Um Lugar Silencioso

Joseph Quinn, de Stranger Things, está em negociações para estrelar Um Lugar Silencioso: Day One, aponta o Deadline. Quinn estreou na quarta temporada da série da Netflix como Eddie Munson, que cativou os fãs do seriado.

Se um acordo for finalizado, Quinn estrelará o derivado ao lado de Lupita Nyong’o, que foi escalada no início deste mês.

Infelizmente, os papéis deles não foram divulgados ainda. Visto que nem a trama foi revelada, devemos ter de esperar um pouco para saber mais.

Além disso, não parece que Emily Blunt ou John Krasinski, que estrelaram os originais, aparecerão no filme derivado.

Um Lugar Silencioso 2 está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.