Um Natal Cheio de Graça: Conheça o filme da Netflix com Gkay

Gkay retorma a parceria com a Netflix em um novo filme natalino. Agora, a estrela brasileira trabalha em Um Natal Cheio de Graça, que chega à plataforma de streaming em 30 de novembro de 2022. Vamos ver sobre o que se trata a obra.

“Após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional”, diz a sinopse de Um Natal Cheio de Graça.

Trata-se do segundo filme natalino brasileiro da Netflix, seguindo o sucesso de Tudo Bem No Natal Que Vem, estrelado por Leandro Hassum, em 2020.

A trama gira em torno de Carlinhos (Sérgio Malheiros), que descobre a traição da namorada às vésperas do Natal. A fim de esconder esse fato da família, ele leva Graça (Gkay), quem acabou de conhecer, para a ceia natalina.

Naturalmente, ela causa muita confusão na mansão da avó de Carlinhos, Lady Sofia, vivida por Vera Fischer. Isso levanta as suspeitas dos candidatos.

Mais sobre Um Natal Cheio de Graça

Além de Vera Fischer, Sérgio Malheiros e Gkay, o elenco de Um Natal Cheio de Graça conta com Monique Alfradique, Letícia Isnard, Nando Cunha, Cezar Maracujá, Flavia Reis, Valentina Vieira, Gabriel Louchard, Heitor Martinez, Valéria Vitoriano, Victor Meyniel, Noemia Oliveira, Diogo Defante e Mariana Armellini, entre outros.

A produção é da GLAZ Entertainment, com direção de Pedro Antônio e roteiro de Carol Garcia. As filmagens aconteceram no Rio de Janeiro e em Petrópolis (RJ), no fim de 2021.

O filme parece ser uma boa pedida para quem gosta de comédias românticas, ou filmes natalinos.

Um Natal Cheio de Graça estreia em 30 de novembro de 2022 na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.