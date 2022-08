Um Tira da Pesada 4: Eddie Murphy com traje icônico em fotos do filme da Netflix

Depois da bem sucedida continuação de Um Príncipe em Nova York, outra continuação de um clássico de Eddie Murphy começou a ser filmada. As gravações de Um Tira da Pesada 4, da Netflix, mal começaram e Murphy já apareceu no set de filmagem com a clássica jaqueta usada por seu personagem.

A foto foi postada no Twitter pela @lesley_dis que estava passando pelas filmagens e conseguiu mostrar Murphy em seu figurino.

Nesta continuação veremos uma versão mais velha de Axel Foley vivendo e se adaptando nos dias de hoje, e ainda pode ter ator de peso como vilão.

Durante as entrevistas de Um Príncipe em Nova York 2, Murphy já havia indicado que seu próximo projeto seria este. Com o sucesso de sua última sequência não foi muito difícil achar alguém para tirar Um Tira da Pesada 4 do papel.

“Eles tentam fazer um novo Tira da Pesada há 15 anos já” Eddie falou para a Collider “Neste momento o filme é da Netflix, e eles estão tentando desenvolver um roteiro. É isso que devemos fazer a seguir. Mas eu não vou fazer nada até o roteiro estar certo”.

Sobre interpretar o papel dos anos 1980

“Eu não senti nenhuma pressão” declarou Murphy ao veículo Collider “Quando você é novo, você meio que leva tudo como garantido. Então, isso era tudo que eu conhecia. Sabe? As coisas começaram a acontecer rápido pra mim, então eu nem pensei no assunto”.

“Agora, quando eu olho para trás, eu fico tipo, ‘Caramba! Eu era muito novo!’ no filme 48 Horas eu tinha 20 anos. Você não pensa nisso na época. Mas, agora eu posso dizer ‘Caramba, eu era muito novo.’ Não tinha pressão naquela época, eu só vivi o momento”, continuou.

O longa é esperado para 2023, ainda sem data definida, e vai sair pela Netflix.

Sobre o autor Redação