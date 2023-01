Uma das melhores comédias românticas da história está na Netflix

O catálogo da Netflix é repleto de romances – desde produções teen como Para Todos os Garotos que já Amei, à lançamentos natalinos como Uma Quedinha de Natal. Recentemente, a plataforma disponibilizou para os assinantes brasileiros uma das melhores comédias românticas de todos os tempos: O Casamento do Meu Melhor Amigo.

Portanto, vale a pena assistir (ou reassistir) ao filme enquanto ele ainda figura no catálogo do streaming. Afinal de contas, como O Casamento do Meu Melhor Amigo não é uma produção original da Netflix, não ficará para sempre na plataforma.

O Casamento do Meu Melhor Amigo chegou aos cinemas em 1997, com direção de P. J. Hogan (O Casamento de Muriel). O longa não demorou a se tornar um “hit mundial”, garantindo uma bilheteria de 300 milhões de dólares com orçamento de apenas 38 milhões.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de estrelas de O Casamento do Meu Melhor Amigo na Netflix; confira!

Conheça a história de O Casamento do Meu Melhor Amigo

O Casamento do Meu Melhor Amigo entrou para a história como uma das comédias românticas mais famosas de todos os tempos.

Além de ser indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora, o longa introduziu alguns elementos que, eventualmente, ficariam conhecidos como os “clichês” do gênero.

“Quando ela descobre que seu amigo platônico vai se casar, a crítica culinária Julianne Potter percebe seus verdadeiros sentimentos por ele e tenta sabotar o casamento”, afirma a sinopse oficial de O Casamento do Meu Melhor Amigo na Netflix.

O Casamento do Meu Melhor Amigo, como a sinopse indica, acompanha a história de Julianne Potter, uma aclamada crítica culinária que vive uma carreira de sucesso em Nova York.

Na véspera de seu aniversário de 28 anos, a protagonista recebe uma ligação de Michael – o melhor amigo dela – que a convida para seu casamento.

Chocada, Julianne finalmente entende seus verdadeiros sentimentos por Michael, e a partir daí, embarca em uma divertida jornada para sabotar o casamento e roubar as atenções do noivo.

Elenco de O Casamento do Meu Melhor Amigo é liderado por Julia Roberts

Um dos grandes trunfos de O Casamento do Meu Melhor Amigo é seu elenco de estrelas, que conta com alguns dos maiores astros das comédias românticas.

Julia Roberts lidera o elenco do longa como Julianne Potter. Uma das atrizes mais aclamadas do gênero, ela está em filmes como Uma Linda Mulher, Um Lugar Chamado Notting Hill e Noiva em Fuga.

Dermot Mulroney, de Muito Bem Acompanhada e Zodíaco, vive Michael O’Neal, o melhor amigo de Julianne, prestes a se casar com a jovem Kimmy Wallace.

Falando na personagem, a ingênua e gentil noiva de Michael é interpretada por Cameron Diaz, de As Panteras e Shrek.

O elenco de O Casamento do Meu Melhor Amigo conta também com Rupert Everett (O Marido Ideal), Philip Bosco (Os Selvagens), M. Emmet Walsh (Gigante de Ferro), Rachel Griffiths (O Casamento de Muriel) e Carrie Preston (True Blood).

O Casamento do Meu Melhor Amigo está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.