Uma Garota de Muita Sorte: Drama da Netflix é baseado em história real?

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Uma Garota de Muita Sorte não demorou a conquistar os assinantes da plataforma – graças à sua trama intrigante a ótima performance de Mila Kunis no papel principal. Quem já conferiu o longa quer saber: sua história surpreendente é baseada em eventos reais?

“A vida perfeita de uma escritora começa se despedaçar quando um documentário sobre crimes reais faz com que ela confronte seu angustiante passado no colégio”, afirma a sinopse oficial de Uma Garota de Muita Sorte na Netflix.

Junto com Mila Kunis, o elenco de Uma Garota de Muita Sorte conta com Finn Wittrock (American Horror Story), Connie Britton (The White Lotus), Jennifer Beals (Flashdance) e Justine Lupe (Succession).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de Uma Garota de Muita Sorte na Netflix; confira.

Fãs querem saber: qual é a história por trás de Uma Garota de Muita Sorte?

A resposta não é tão simples. Em primeiro lugar, a trama de Uma Garota de Muita Sorte é baseada no livro homônimo, uma obra de mistério escrita por Jessica Knoll.

No livro em questão, a protagonista Ani é estuprada por vários colegas de classe durante uma festa.

Ani conta para os amigos Arthur e Ben o que aconteceu, e eles dizem que também foram agredidos pelos estupradores. Eventualmente, a dupla protagoniza um ataque armado à escola.

Segundo Jessica Knoll, a trama de Uma Garota de Muita Sorte é completamente fictícia. Porém, o estupro sofrido por Ani é baseado nas próprias experiências da escritora.

A autora falou sobre o abuso no Lenny Letter, um newsletter feminista criado por Lena Dunham.

“Sempre me senti um pouco indigna do rótulo de ‘corajosa’, já que só consegui me abrir com uma obra de ficção. Eu ansiava desesperadamente pela liberdade de colocar minha história no papel, e a validação de reconhecer o que tinha acontecido comigo como estupro. Eu realmente precisava disso”, comentou a escritora.

Como muitas mulheres que denunciam crimes sexuais, Jessica Knoll temeu o julgamento, o machismo e a desconfiança da sociedade.

“Por outro lado, eu fiquei com medo das pessoas lerem e chegarem à mesma conclusão que chegaram quando eu estava no ensino médio: que nenhuma violência ocorreu, e que eu, de alguma forma, incentivei o abuso”, explicou Knoll.

No filme da Netflix, a protagonista vivida por Mila Kunis é obrigada a relembrar o passado com a produção de um documentário sobre crimes reais.

Uma Garota de Muita Sorte está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

