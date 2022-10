Uma Garota de Muita Sorte: Explicamos o final do filme da Netflix

Uma Garota de Muita Sorte é o novo filme da Netflix que tem dado o que falar, atraindo muitos fãs da plataforma de streaming. O desfecho pode ter deixado alguns fãs em dúvida, então vamos falar um pouco sobre ele.

A trama gira em torno da vida perfeita de Ani Fanelli, uma escritora de uma revista feminina popular, noiva de um homem amoroso, formal e financeiramente estável, com quem ela estava prestes a se casar.

Mas desde o início, sabemos que há um passado que assombra Tiffani, agora conhecido como Ani.

Ani optou por não discutir os eventos passados ​​em sua vida. Ela só queria se concentrar em se tornar a versão ideal de si mesma. Ela era uma pessoa que buscava sempre agradar. Ela se descreveu como uma boneca de corda que diria o que as pessoas quisessem ouvir dela.

Mas sua vida perfeita foi abalada quando um documentarista pediu para entrevistá-la sobre um tiroteio na escola pelo qual ela foi considerada parcialmente responsável.

A trama de Uma Garota de Muita Sorte

Ani acreditava que Luke estava apaixonado por ela porque ela tinha “vantagem”. Para homens como Luke Harrington, uma mulher que é apaixonada por seu trabalho, odeia bebês em geral e tem alguns segredos obscuros que ela só compartilha com ele, é atraente.

Luke conhecia seu passado, mas ela não era necessariamente honesta com ele.

Um documentarista independente, Aaron Wickersham, expressou sua intenção de entrevistar Ani para discutir o tiroteio em uma escola particular de 1999 do qual ela fez parte. O colega de classe de Ani, Dean Barton, acusou Ani de seu envolvimento no tiroteio, e ela concordou em fazer parte do documentário.

Aaron queria que Ani apresentasse sua verdade, já que ela nunca havia revelado o que havia acontecido com ela durante esse tempo. Ani ainda não estava pronta para se comprometer com isso, especialmente depois de saber que Dean faria parte disso.

Ani começou a revisitar suas memórias na Brentley School, uma escola particular de primeira linha onde foi matriculada com uma bolsa de estudos. Ela estava cercada por estudantes que vinham do dinheiro, e não foi fácil para ela se acostumar com suas vidas extravagantes.

Mesmo tendo se passado anos desde o massacre, Ani ainda recebia comentários odiosos de seus amigos da escola, que a culpavam pelo que havia acontecido. Tudo ao seu redor estava, de certa forma, empurrando-a para o limite.

Não compartilhar sua história não era mais a única opção. Ela tinha tudo, mas se sentia vazia. Ela pegou sua caneta e finalmente escreveu o que a estava matando por dentro por anos.

Após os tropeços iniciais na Brentley School, ela conseguiu se tornar amiga tanto dos ricos quanto dos gênios. Arthur era seu apoiador número um e cuidou dela o tempo todo. Quando a escola realizou o evento Brentley School Fall Dance em 1999, Ani e seus amigos se divertiram muito.

Arthur foi chamado de lado pelo diretor porque estava carregando uma garrafa de bebida com ele. Enquanto Arthur estava fora, Hillary pediu a Ani que se juntasse a ela quando saíram da escola para festejar na casa de Dean. Depois de beber na casa dele, Hillary pediu a Ani que se juntasse a ela enquanto voltavam para a escola, mas Ani optou por ficar um pouco mais.

Ela havia desmaiado e, quando voltou a si, lembrou-se de seu colega de classe Peyton estuprando-a. Ela estava deitada no chão do banheiro, incapaz de parar o que estava sendo feito com seu corpo.

Depois que Peyton saiu, Ani conseguiu se levantar e tentou andar, mas os meninos não a deixaram escapar. Ela estava sangrando, e ainda assim seu namorado, Liam escolheu abusar dela.

Depois que ele saiu, ela mais uma vez se levantou e saiu do banheiro. Ela entrou no quarto de Dean e tentou se vestir. Quando ela viu Dean entrar na sala, ela tentou dar alguma desculpa para sair, mas ele a segurou e a estuprou.

Ela deu um soco nele e conseguiu escapar. Ela correu para a loja mais próxima e encontrou seu professor, Andrew Larson, lá. Ele a levou para sua residência e pediu que ela informasse sua mãe, mas ela recusou.

No dia seguinte, o Sr. Larson informou o diretor sobre isso, mas até ele estava questionando a memória de Ani. Quando o diretor começou a discar o número de sua mãe, Ani o parou.

Ani temia a mãe. Ela sabia que sua mãe nunca entenderia o que ela passou e, em vez disso, a culparia pelo que havia acontecido. Sua mãe havia dedicado sua vida e dinheiro à educação da filha, e o fato de ela ter ido a uma festa e consumido álcool, colocando em linha tudo o que sua mãe havia sacrificado, a deixaria furiosa.

Traumas passados e presentes

A falta de apoio da mãe foi a principal razão pela qual Ani optou por não tomar nenhuma atitude. Ela foi ensinada desde a infância que ela não poderia agir contra aqueles com riqueza. Ela passou a vida inteira se misturando com a multidão certa para ser levada a sério.

Arthur ficou furioso ao saber que Ani não havia feito nenhuma ação contra os estupradores. Em vez disso, ela até pediu desculpas a Liam, que ficou desapontado ao saber que Ani estava chamando os eventos do estupro coletivo noturno.

Não foi a primeira vez que Peyton, Liam e Dean atacaram alguém. Eles foram violentos com Ben, Arthur e o amigo de Ani.

Ani sabia que estava recebendo ajuda financeira e que sua vida poderia dar errado se ela falasse sobre o estupro coletivo. Então, embora Arthur a pressionasse a agir, ela se absteve disso.

Ela acabou concordando em fazer parte do documentário, mas apenas se ela não tivesse que se deparar com Dean. Ela revelou como no dia do tiroteio, ela viu Ben entrar na sala em que ela, Liam, Peyton e Olivia estavam.

Ben foi direto para Peyton e atirou na cabeça dele. Quando Ani, Olivia e Liam tentaram escapar, Ben atirou em Liam pelas costas. Ani se lembrava de não ter segurado a porta para Liam escapar simplesmente porque não se importava em arriscar sua vida por seu estuprador.

Quando Olivia e Ani desceram, encontraram Dean. Arthur entrou na sala com uma arma e pediu a Olivia que saísse. Ele entregou a arma para Ani e pediu que ela atirasse em Dean, mas ela não conseguiu. Ele pegou a arma de Ani e atirou na perna de Dean.

Ani tinha uma faca com ela, então ela esfaqueou Arthur no pescoço com ela. Ela sabia que Arthur estava se vingando de todos aqueles que os ofenderam, mas ela não era alguém que apoiava a violência de matar seus perpetradores.

No dia seguinte, quando ela foi assistir à cerimônia fúnebre com a mãe, elas foram impedidas de entrar. Dean espalhou o boato de que ele se recusou a ser o namorado de Ani depois que ela foi encontrada dormindo com seus amigos, e essa foi a razão pela qual ela e seus amigos planejaram o tiroteio.

Enquanto Ani estava discutindo o evento em câmera, Dean entrou em cena. Ani saiu imediatamente, recusando-se a fazer parte do documentário e essa foi a razão pela qual ela e seus amigos planejaram o tiroteio.

Luke apoiou a decisão de Ani de não fazer parte do documentário. Ele nunca gostou muito disso, provavelmente porque assistir sua noiva discutir como seu corpo foi violado não era algo que ele queria.

Ele queria que ela o acompanhasse a Londres e fizesse um curso de MFA. Ele acreditava que Ani valia mais do que ganhava e que talvez escrever um livro a ajudasse a crescer.

Mas para Ani, trabalhar no The New York Times era um sonho, e o fato de ter recebido uma carta de oferta era uma sensação de outro mundo. Mas ela decidiu acompanhar Luke a Londres, mas antes de sair, ela pensou em escrever sua experiência e publicá-la no The New York Times.

Seu editor leu o artigo e aconselhou-a a escrever algo de todo o coração, se quisesse, em vez de uma versão polida do que havia experimentado. Foi isso que levou Ani a abrir seu coração.

Ela se encontrou com Dean em um evento de autógrafos. Ele ameaçou culpá-la pelo tiroteio se ela falasse sobre o estupro coletivo. Ele concordou que cometeu um erro ao espalhar um boato falso.

Ele fez isso para se proteger e temia que Ani compartilhasse sua história e, antes que ela pudesse fazer isso, ele espalhou o boato que questionava seu caráter. Ani o gravou admitindo que a havia estuprado.

O final explicado de Uma Garota de Muita Sorte

Ani sempre considerou os sentimentos dos outros sobre si mesma, mas agora era sua hora de escrever o horror que ela teve que viver quando era adolescente. Sua mãe conseguiu um advogado para ela quando ela estava na escola e a silenciou antes que ela pudesse confidenciar a ela o que havia acontecido naquela noite.

Em seus últimos anos na escola, ela conheceu uma mulher em Nova York que era poderosa, rica e extraordinariamente bonita. Ela decidiu que queria ser aquela mulher na vida e foi ao extremo para ser ela. Mas no processo, ela se tornou uma pessoa que ela mal conhecia.

No dia do jantar de ensaio, Ani foi informada de que sua peça seria publicada. Ela ficou muito feliz depois de receber a notícia, mas Luke não sentiu o mesmo. Ele ficou enojado com os detalhes do incidente e preocupado com a reação de sua família depois de lê-lo.

Luke acreditava que ela poderia ter lidado com sua experiência em particular. Luke pensou que os estupradores haviam pago por seu erro, já que Dean estava em uma cadeira de rodas e os outros estavam mortos. Ele não conseguia entender a raiva de Ani e a necessidade de contar sua história.

Ani não era a mulher que Luke conhecia. Ela não era mais divertida e alegre. Ela nunca havia mostrado seu verdadeiro eu para ele, sabendo que ele não se apaixonaria por essa versão dela. Ela fingiu ser a mulher que ele queria que ela fosse, porque ela sempre desejou estar com um homem rico como Luke.

Depois de saber que era tudo fingimento, o relacionamento deles chegou ao fim. O editorial de Ani inspirou mulheres a compartilhar suas experiências. Ela não estava mais se desculpando por falar a verdade. Embora Dean pudesse estar trabalhando na reforma da lei de armas, ele nunca poderia ser perdoado por suas ações passadas.

Uma Garota de Muita Sorte termina com Ani trabalhando no The New York Times. Ela se tornou a mulher que queria ser, e não se importa mais com o que os outros pensam dela. O peso do passado foi tirado de seus ombros, e ela está livre da culpa que a consumia.

Uma Garota de Muita Sorte já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.