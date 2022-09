Uma Garota de Muita Sorte: Mila Kunis vive trauma em trailer

A Netflix divulgou o trailer do filme Uma Garota de Muita Sorte, que será estrelado por Mila Kunis.

Kunis vai viver Ani, uma mulher que será uma editora da revista New York Times, e se casará em breve com o homem que mais ama (via ScreenRant).

No entanto, ela tem um passado sombrio que voltou para assombrá-la em um momento que sua vida está melhor do que nunca.

O drama é baseado no best-seller de Jessica Knoll, e mostra que na verdade, Ani pode ter sido uma cúmplice no incidente infeliz que marcou sua vida.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Uma Garota de Muita Sorte

“Ani FaNelli (Mila Kunis), uma nova-iorquina de língua afiada parece ter tudo: uma posição cobiçada em uma revista brilhante, um guarda-roupa matador e um casamento dos sonhos em Nantucket no horizonte”, diz a sinopse oficial.

“Mas quando o diretor de um documentário sobre um crime a convida a contar seu lado do chocante incidente que ocorreu quando ela era adolescente na prestigiosa Brentley School, Ani é forçada a enfrentar uma verdade sombria que ameaça desvendar sua vida meticulosamente elaborada”, conclui a sinopse.

Mila Kunis e Finn Wittrock, que vai estrelar a série Lanterna Verde, são os protagonistas.

Mike Barker é o diretor e Jessica Knoll, escritora do best-seller, escreve o roteiro.

Uma Garota de Muita Sorte estreia em 7 de outubro na Netflix.

