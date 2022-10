Uma mudança teria resolvido os maiores problemas de A Escola do Bem e do Mal

Alerta de spoilers

A Escola do Bem e do Mal é a mais nova fantasia da Netflix, que adapta a série de livros de Soman Chainani, mas uma mudança poderia ter mitigado muitos de seus maiores problemas.

Com seu elenco repleto de estrelas, A Escola do Bem e do Mal recebeu críticas mistas dos críticos e muitos dos leitores do livro ficaram chateados com a abordagem do filme.

A Netflix teve a grande tarefa de adaptar um livro de mais de 540 páginas em um filme de 2 horas e meia, e o produto final confuso deixou claro que torná-lo uma série de televisão em vez de um filme teria consertado a maior parte dos problemas.

A Escola do Bem e do Mal conta a história de duas melhores amigas, Sophie e Agatha, que acabam na famosa Escola do Bem e do Mal depois que a obcecada por contos de fadas Sophie fez um desejo de participar.

Para sua confusão e desgosto, Sophie é enviada para a Escola do Mal e Agatha foi enviada para a Escola do Bem.

O grande problema de A Escola do Bem e do Mal

O filme passa a maior parte do tempo construindo seu universo e desenvolvendo Sophie e Agatha, posteriormente ignorando ou deixando de lado personagens que desempenharam papéis muito maiores nos livros. Isso e o enredo amplamente alterado criaram alguns problemas de ritmo adicionais, pois se apressavam e se arrastavam para seu final supostamente climático.

Por sua natureza, uma série de televisão permite mais tempo para o desenvolvimento tanto dos personagens quanto da história, algo com o que A Escola do Bem e do Mal enfrentou dificuldades.

Além disso, uma adaptação mais fiel dos livros ao longo de vários episódios teria levado a uma melhor recepção se a Netflix tivesse escolhido tornar a obra uma série.

Embora o serviço de streaming tenha tido muitas séries de sucesso e filmes independentes, a Netflix tem um problema de franquia de filmes. A gigante do streaming teve algumas franquias de filmes no passado, como A Barraca do Beijo, Para Todos os Garotos que Já Amei e mais. Embora populares, eles também estavam no gênero de comédia romântica mais de nicho.

Ainda mais importante: todas já foram encerradas, o que gera a necessidade da Netflix encontrar a sua próxima grande franquia cinematográfica.

A Escola do Bem e do Mal 2 ainda não foi confirmada, mas com o final cliffhanger do primeiro filme e a vastidão e o potencial do material de origem, é mais provável que a Netflix tenha planos para não apenas uma sequência, mas várias.

A Escola do Bem e do Mal já está disponível na Netflix e está atraindo muitos fãs da plataforma.

