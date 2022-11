Uma Quedinha de Natal 2? Saiba se filme da Netflix com Lindsay Lohan terá continuação

As produções natalinas estão em alta com a chegada de dezembro, e a Netflix recentemente lançou a comédia romântica Uma Quedinha de Natal.

O filme estrelado por Lindsay Lohan que todo mundo está vendo, é um dos mais assistidos da plataforma, ocupando, atualmente a primeira posição no top 10 da Netflix no Brasil.

“Depois de perder a memória em um acidente de esqui, uma herdeira mimada acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano”, diz a sinopse.

O filme também é estrelado por Chord Overstreet, conhecido por interpretar Sam Evans em Glee, como o interesse amoroso da personagem de Lohan, Jake; Olivia Perez como a filha de Jake, Avy; e George Young como o noivo de Sierra, Tad.

No entanto, Uma Quedinha de Natal 2 pode acontecer? Revelamos se uma sequência está em desenvolvimento pelo streaming.

Lindsay Lohan é a protagonista do filme

Sequência está em desenvolvimento?

Até o momento, não há nenhum detalhe se a Netflix realmente está desenvolvendo Uma Quedinha de Natal 2. Uma sequência não foi anunciada pelo streaming.

Mesmo que a plataforma tenha produzido trilogias de O Príncipe de Natal e A Princesa e a Plebeia, Uma Quedinha de Natal pode não ganhar outro filme.

A Netflix demora um pouco para anunciar sequências de certos filmes, como foi com As Crônicas de Natal, do astro Kurt Russell.

Por enquanto, o streaming está com algumas sequências prestes a serem lançadas, como Resgate 2, The Old Guard 2 e Mistério no Mediterrâneo 2.

No entanto, Um Castelo para o Natal, Um Match Surpresa e Um Crush para o Natal, que foram bem sucedidos em 2021, não tiveram sequência.

Vale lembrar que Lindsay Lohan ainda vai estrelar mais filmes para a Netflix, de acordo com seu contrato. Seu próximo projeto será Irish Wish, que será lançado em 2023.

Uma Quedinha de Natal está disponível na Netflix.

