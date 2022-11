Uma Quedinha de Natal: Explicamos o final da comédia romântica da Netflix

Alerta de spoiler

A atriz Lindsay Lohan finalmente voltou a aparecer em novos projetos, e seu mais recente é Uma Quedinha de Natal, novo filme da Netflix.

Com o retorno da famosa estrela do cinema, vamos explicar tudo o que aconteceu no final da nova comédia romântica do streaming que todos estão vendo.

“Depois de perder a memória em um acidente de esqui, uma herdeira mimada acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano”, diz a sinopse.

O filme também é estrelado por Chord Overstreet, conhecido por interpretar Sam Evans em Glee, como o interesse amoroso da personagem de Lohan, Jake; Olivia Perez como a filha de Jake, Avy; e George Young como o noivo de Sierra, Tad.

Qual a história de Uma Quedinha de Natal?

Sierra Belmont, uma rica e herdeira de um hotel de propriedade de seu pai, aspirava ser autossuficiente, abdicando de viver uma vida como se fosse uma criança mimada.

A personagem namorava um homem chamado Tad, que gostava de passar mais tempo nas redes sociais do que com ela.

Ela se cansava de ser sempre cuidada, porém seu pai que mandava pessoas ficarem perto dela, com medo de acontecer algo.

Um hoteleiro chamado Jake acabou abordando o pai de Sierra, pedindo para que ele pudesse investir em seu hotel, o North Star. Mas ele não investiu, e Jake continuaria tendo uma crise financeira.

Jake precisava levantar dinheiro de alguma forma, e pediu a sua filha, Avy, que pedisse a Shanta que fizesse algum milagre por eles. Ela foi ao mercado de Natal com sua avó.

Nesse meio tempo, Sierra apresentou Tad ao seu pai, que não gostou muito dele. No dia seguinte, o casal decidiu ir esquiar, onde Tad acabou pedindo Sierra em casamento. Sierra aceitou, mas uma nevasca os atingiu.

Os dois estavam descendo do topo da colina, mas Sierra acabou caindo, batendo a cabeça numa árvore e desmaiou. Tad se perdeu e se abrigou na cabana de um homem que morava próximo.

Jake encontrou Sierra e a levou para um hospital próximo. A personagem acordou com problema de memória, e Jake cuidou dela, a levando para o hotel.A única coisa que Sierra não havia esquecido era o amor que sentia por sua mãe.

No hotel, Sierra conheceu Avy, e acabaram se tornando amigas. Avy nomeou Sierra de Sarah, e a viu começar a fazer algumas tarefas domésticas. Ela ainda ajudava Jake e sua família.

Sierra se tornou uma pessoa completamente diferente

Uma personagem que era muito mimada, ficou totalmente diferente após perder a memória, aprendendo como era viver na simplicidade.

Sierra acabou se apaixonando por Jake, e aprendeu a ser autossuficiente, fazendo suas próprias refeições e a cama. Ela se sentiu livre por estar sendo útil para si mesma e para os outros.

Posteriormente, ela soube pela sogra de Jake que a esposa do hoteleiro havia morrido, e a tragédia atormentava a vida do homem.

A personagem acabou ajudando Jake, para que ele fizesse uma festa na tentativa de encontrar potenciais financiadores para o hotel.

Jake não gostou da ideia inicialmente, mas depois foi convencido. Ele seguiu as instruções de Sierra e organizou uma festa grande.

O pai de Sierra, após ter saído da cidade, retornou para procurar a filha. A polícia local notificou o homem, Sr. Belmont, sobre a última localização de Sierra.

Ao ver seu pai e Tad, Sierra se lembrou de tudo o que passou, e voltou com eles. Ela deu uma entrevista, a qual elogiou Jake por resgatá-la.

Após isso, o pedido de casamento que uma vez fora aceito, agora foi recusado por Sierra, visto que ela estava apaixonada por Jake, e não Tad.

O milagre do Natal

No início do filme, Jake havia pedido para sua filha para orar por ele, esperando que algo milagroso fosse acontecer no Natal, e que pudesse salvar o hotel.

Avy acabou fazendo um desejo, mas não para manter o negócio do pai. Ela queria que seu pai encontrasse alguém que pudesse ajudá-lo. Quando ela desejou isso, o velho do mercado, aparentemente o Papai Noel, ouviu o clamor.

Jake conheceu Sierra, a resgatou, cuidou dela e acabou se apaixonando, mas não conseguiu expressar seus sentimentos. Depois que ela foi embora, Jake percebeu o quanto ele a amava.

O hoteleiro se encontrou com Sierra, declarou seu amor, assim como ela declarou seu amor por ele, e ambos acabaram se beijando.

Realmente, o milagre de Natal aconteceu, com Jake e Sierra ficando juntos, se tornando um casal apaixonado e mostrando que dinheiro não é tão poderoso quanto o amor.

Uma Quedinha de Natal está disponível na Netflix.

