Uma Quedinha de Natal: Lindsay Lohan volta à comédia romântica em filme da Netflix

O Natal se aproxima e a Netflix já está lançando produções temáticas do período festivo na plataforma. Uma dessas novidades é Uma Quedinha de Natal, estrelado por Lindsay Lohan.

No filme, Lohan interpreta Sierra, uma herdeira de hotel recém-noivada que sofre de amnésia total depois de sofrer um acidente de esqui.

Continua depois da publicidade

Falando no Tudum (via Today), Lohan descreveu sua personagem como “extravagante, temperamental e glamourosa”.

Enquanto espera que suas memórias retornem, ela se encontra sob os cuidados de um belo dono de pousada, interpretado por Chord Overstreet e sua filha, nos dias que antecedem o Natal.

Lohan ainda disse que gostava de fazer suas próprias acrobacias, incluindo voar sobre a montanha.

“Todas as cenas de acrobacias foram muito divertidas para mim porque não consegui fazer muito em muitos dos meus filmes”, disse ela.

De volta às telas

Uma Quedinha de Natal representa o tão esperado retorno de Lohan às telas. A atriz de 36 anos é mais conhecida por Sexta-Feira Muito Louca e Meninas Malvadas.

“Para mim, toda a minha vida, atuar é como andar de bicicleta. Está apenas em mim. É uma parte de mim. Fazer filmes, interpretar uma personagem, me dá muita alegria poder compartilhar uma história com as pessoas. Levar as pessoas nessa jornada comigo é uma benção”, disse ela ao Hollywood Reporter.

Uma Quedinha de Natal também é estrelado por Chord Overstreet, conhecido por interpretar Sam Evans em Glee, como o interesse amoroso da personagem de Lohan, Jake; Olivia Perez como a filha de Jake, Avy; e George Young como o noivo de Sierra, Tad.

Uma Quedinha de Natal estreia em 10 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.