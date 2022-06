Uma Thurman será presidente dos EUA em filme do Prime Video

Uma Thurman, eterna estrela de Kill Bill, é o novo nome a ser confirmado no elenco de Vermelho, Branco e Sangue Azul, adaptação da Amazon Prime Video do famoso romance LGBT de Casey McQuiston.

A comédia romântica acompanhará as aventuras amorosas entre o mexicano-americano Alex Claremont-Diaz, filho da presidente dos Estados Unidos, com o príncipe Henry do Reino Unido.

Uma entra para o elenco no papel de Ellen Claremont, presidente dos EUA que vê sua carreira política ser ameaçada conforme as relações entre os EUA e o Reino Unido pioram.

“Estou muito feliz que Uma se juntará a nós para interpretar a presidente Claremont. Sua inteligência, calor e humor são uma combinação perfeita para a personagem icônica de Casey. Mal posso esperar para estar com ela no nosso Salão Oval”, comemora o diretor Matthew López ao Deadline.

Também estão confirmados no elenco os astros Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Aneesh Sheth, Polo Morin, Ahmed Elhaj e Akshay Khanna.

A data de estreia ainda não foi definida.

