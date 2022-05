Ursinho Pooh terá perturbador filme de terror para maiores; veja

Ursinho Pooh sempre foi ligado ao público infantil, apesar de já ter sido banido por motivo bizarro, mas agora ele vai ganhar um filme de terror para maiores de idade, intitulado Winnie the Pooh: Blood and Honey (Ursinho Pooh: Sangue e Mel, em tradução livre).

As fotos divulgadas do filme, indicam se tratar de um slasher. Vemos um homem usando uma máscara bem perturbadora de Pooh.

Outra imagem, mostra outro assassino com máscara de javali atrás de uma vítima ignorante à presença deles.

O filme de terror, naturalmente, não tem qualquer relação com a Disney. A obra somente está sendo realizada em razão do Pooh ter entrado em domínio público em janeiro de 2022.

Ainda não há data de estreia para Winnie the Pooh: Blood and Honey. Veja as fotos, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.