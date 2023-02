Usuários da Netflix notam grande erro em Na Sua Casa ou na Minha?

Com Reese Witherspoon (Legalmente Loira) e Ashton Kutcher (That ‘70s Show) nos papéis principais, a comédia romântica Na Sua Casa ou na Minha? está fazendo o maior sucesso na Netflix. No entanto, nas redes sociais, os assinantes da plataforma perceberam um grande erro no longa!

“Grandes amigos e totalmente opostos, Debbie e Peter trocam de casa por uma semana. Será que essa experiência vai abrir as portas para o amor?”, diz a sinopse oficial de Na Sua Casa ou na Minha?.

Continua depois da publicidade

Além de Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, o elenco de Na Sua Casa ou Na Minha? conta também com Steve Zahn (The White Lotus), Tig Notaro (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas) e Jesse Williams (Grey’s Anatomy).

Mostramos abaixo o erro que os usuários da Netflix encontraram em Na Sua Casa ou na Minha?, veja se você percebeu!

Fãs da Netflix percebem falha na linha do tempo de Na Sua Casa ou na Minha?

A comédia romântica Na Sua Casa ou na Minha? estreou na Netflix em 10 de fevereiro de 2023. Desde então, o longa lidera o Top 10 do streaming, à frente de hits como Bloodshot e O Lobo Viking.

No centro de Na Sua Casa ou na Minha? estão Debbie e Peter, dois amigos de infância que decidem trocar de casa e dar uma chance ao amor.

Em meio ao sucesso do filme na Netflix, alguns espectadores perceberam um erro flagrante na linha do tempo da história.

O início do filme, que se passa em 2003, mostra como Peter e Debbie se conheceram e viraram amigos.

Na Sua Casa ou Na Minha, como era de se esperar, faz várias referências aos anos 2000 – desde o cabelo alisado de Debbie à corrente nos jeans de Peter.

A trilha sonora do início do filme é marcada pela canção “The Sweet Escape”, de Gwen Stefani com participação de Akon.

Porém, como um fã observador apontou no Twitter, a música em questão só foi lançada em 2006, três anos após a ambientação da cena.

“Comecei a assistir Na Sua Casa ou na Minha? e já vi o primeiro erro: eles dizem que a história começa em 2003, enquanto “The Sweet Escape” toca ao fundo. Mas essa música ainda não havia sido lançada: ela só chegou em 19 de dezembro de 2006”, comentou o espectador no Twitter.

Na resposta da postagem, outros fãs também disseram ter percebido o mesmo erro na ambientação temporal de Na Sua Casa ou Na Minha?.

“Sim! Achei que só eu tinha notado. Pode até ser um detalhe pequeno, mas conseguiu me distrair”, comentou outro espectador.

Na Sua Casa ou Na Minha, com Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.