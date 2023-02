Vai flopar? MODOK é a parte menos popular de Homem-Formiga 3, segundo críticos

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não está agradando muito os críticos e MODOK em particular parece não ser muito querido por quem viu o filme.

A maior parte das críticas relatam um filme que não sabe muito bem qual tom prefere, e o agrupam com outros filmes sem brilho da Fase 4, como Thor: Amor e Trovão.

Continua depois da publicidade

O lançamento é atualmente classificado como “podre” no Rotten Tomatoes (basicamente filmes com menos 60% de aprovação), com uma pontuação de apenas 53%. Isso o torna o segundo lançamento mais mal avaliado da Marvel Studios, logo à frente de Eternos, que mantém 47% no site.

Um dos elementos menos populares do último filme da Marvel parece ser o personagem de MODOK, que é quase universalmente insultado por quem já viu o filme. MODOK faz sua estreia em Quantumania, mas a maioria das pessoas está longe de estar satisfeita com seu design.

A visão de Quantumania sobre o personagem é certamente feia, o que combina muito bem com MODOK dos quadrinhos, mas não da maneira que os fãs esperavam.

Em vez de alterar digitalmente o personagem para fazê-lo parecer desumano, parece que a Marvel Studios simplesmente decidiu colocar um rosto gigante no exoesqueleto clássico de MODOK.

Veja, abaixo, como MODOK ficou no filme, a partir de tuites de fãs.

Fãs reagem ao MODOK de Homem-Formiga 3

Nas redes sociais, os fãs também não estão aprovando o visual do MODOK.

“Você odeia porque ele é feio? Não, eu odeio porque é o oposto, eu esperava que o MCU desse a ele o rosto mais feio possível, mas ao invés disso só colocaram o rosto de um cara com CGI no corpo do MODOK e é isso aí. Ele é feio, mas de um jeito ruim”, tuitou um fã.

“MODOK do filme parece que tiraram um pedaço de um clipe do Peter Gabriel”, tuitou outro fã.

“Não é possível que o MODOK tem esse visual”, reclamou outra fã.

“O MODOK deveria ter esse visual”, disse outro fã (foto acima).

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.