Vai ter continuação? Explicamos os créditos finais de O Predador: A Caçada

Hoje em dia, após todo filme mais comercial, os espectadores esperam ver uma cena pós-créditos. O Predador: A Caçada não conta com uma propriamente dita, mas seus créditos finais chegam a mostrar algo para atiçar os fãs.

O que vemos nos créditos finais do filme cria uma série de possibilidades para o futuro da franquia e vamos mergulhar nisso agora.

Até agora, todos os filmes do Predador ocorreram nos dias modernos ou no futuro próximo, mantendo os eventos todos definidos com algumas décadas de diferença um do outro.

Os filmes de Alien vs Predador brincam com o cânone de uma maneira que coloca a raça do Predador na Terra muitos séculos antes dos dias atuais, mas isso é ignorado como parte da linha do tempo principal do cânone.

Agora, em O Predador: A Caçada os créditos finais do filme sugerem que algumas mudanças nessa fórmula estão chegando de alguma forma no futuro próximo da franquia.

No final do filme, Naru mata o Predador, retornando ao seu acampamento com a cabeça da criatura e a pistola de pederneira vista no filme O Predador 2, tirada de caçadores franceses.

Ela avisa sua tribo que eles ainda estão em perigo e precisam se mudar para um local mais defensável, o que significa que ela quer prepará-los se mais Predadores estiverem a caminho.

Explicamos os créditos de O Predador: A Caçada

Os desenhos animados em estilo de pinturas rupestres nos créditos do filme indicam o futuro da série ao reencenar os eventos do filme, fechando com uma frota animada de naves espaciais se aproximando da área dos Comanche.

Isso pode sinalizar várias coisas diferentes: um indício de uma continuação ou algo mais amplo para uma expansão da franquia como um todo.

Com as naves se aproximando da tribo Comanche nos créditos animados, isso poderia muito bem significar uma retaliação por Naru matar o Predador.

Também pode significar mais naves chegando para procurar seu companheiro caído, já que os filmes do Predador mostraram repetidamente na franquia que eles nunca deixam um de seus caídos para trás se puderem evitar.

O cenário mais provável criado com a provocação dos créditos finais de O Predador: A Caçada é que isso significa que mais Predadores estão vindo para ver o que aconteceu com seu companheiro caído e caçar e destruir aqueles que o mataram.

O Predador: A Caçada já chegou ao catálogo do Star+.

