Vai voltar ao MCU? Benedict Cumberbatch comenta futuro após Doutor Estranho 2

Em entrevista recente ao site The New Indian Express, o ator Benedict Cumberbatch falou brevemente sobre seu futuro no Universo Cinematográfico da Marvel após o sucesso de Doutor Estranho 2, que chegou em maio e segue em cartaz nos cinemas por mais algumas semanas antes de pousar no Disney+.

O filme, que foi uma espécie de sequência não só para seu primeiro projeto solo, mas parece o recente Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, eixou portas abertas para conhecermos mais sobre outras variantes do Doutor Estranho. A história de sua versão central também fica aberta para continuidades, mas será que o ator está interessado em continuar no MCU?

Para a alegria dos fãs, a resposta é positiva! Na entrevista, Benedict disse que está aberto à possibilidade de estrelar um Doutor Estranho 3: “Espero que sim. Eu adoraria fazer outro [filme]. Doutor Estranho é um personagem tão complexo e parece que há muito mais para explorar com ele. Ele é um personagem muito brilhante e eu ainda estou me divertindo muito interpretando ele.”, comenta o ator.

No entanto, a Marvel ainda não revelou seus próximos planos para o personagem.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.

