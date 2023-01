Teen Wolf: O Filme estreia no Paramount+ nesta quinta-feira (26 de janeiro). O filme continua a história de uma das séries mais icônicas da MTV, trazendo grandes reviravoltas para as jornadas dos personagens principais. Com o lançamento cada vez mais próximo, os fãs querem saber: vale a pena assistir ao filme?

“Com o surgimento de um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez. Apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e antigos amigos para lutar contra o que pode ser seu inimigo mais poderoso e mortal”, afirma a sinopse oficial do novo longa.

Teen Wolf: O Filme traz de volta alguns dos integrantes mais queridos do elenco original de Teen Wolf, como Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig e Dylan Sprayberry.

Mostramos abaixo se vale a pena assistir Teen Wolf: O Filme no Paramount+; veja o que diz a crítica especializada!

O que os críticos acharam de Teen Wolf: O Filme?

Teen Wolf: O Filme, prestes a estrear no catálogo brasileiro do streaming Paramount+, tem tudo para fazer muito sucesso na plataforma.

O longa, no entanto, tem dividido a opinião da crítica especializada. Até o momento, o filme garante 50% de aprovação no Rotten Tomatoes, com base em 8 resenhas críticas.

Devido ao baixo número de resenhas publicadas, o site ainda não liberou o consenso crítico sobre o filme.

Em via de regra, as críticas dizem que Teen Wolf: O Filme tem suas qualidades e defeitos, mas que no final das contas, não será uma experiência satisfatória para os fãs de Teen Wolf.

O site The AV Club, por exemplo, diz que Teen Wolf “perdeu a mordida” com o lançamento do filme/continuação.

“Como a série em que se baseia, este filme de fantasia sobre lobisomens e demônios tem o ritmo de uma novela, com a maioria das cenas terminando em uma nota de irresolução ou incompletude”, afirma a resenha.

O site critica também o fato do filme servir como pontapé inicial para um possível reboot de Teen Wolf – o que também é encarado como uma desesperada medida financeira do streaming Paramount+.

O portal Joblo, por sua vez, diz que, como Teen Wolf: O Filme traz inúmeras referências e easter eggs da série original, pode agradar parte dos espectadores.

Por outro lado, o site replica a mesma crítica do The AV Club: embora seja uma longa-metragem, Teen Wolf: O Filme não é nada cinemático.

“Teen Wolf: O Filme, apesar do subtítulo, não parece muito cinematográfico. Para uma série que apostava fortemente nos elementos sobrenaturais, os efeitos especiais sempre foram bastante medíocres”, avalia a plataforma.

O site Den of Geek repete o consenso, mas por outro lado, diz que Teen Wolf: O Filme deve agradar os fãs mais ferrenhos da série original

Teen Wolf: O Filme estreia no Paramount+ em 26 de janeiro de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.