Valquíria terá papel chato em Thor: Amor e Trovão; entenda

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) mostrará mais de Valquíria como a líder de Nova Asgard, mas isso não será necessariamente empolgante para a personagem.

Em uma entrevista com a Entertainment Weekly, o diretor Taika Waititi indicou que Valquíria terá um “papel chato” no enredo, já que precisa lidar com burocracias enquanto seus companheiros embarcam em novas aventuras.

“Ela precisa fazer todas as coisas das quais as pessoas nunca falam quando você deveria governar o povo, que é lidar com toda a infraestrutura, controlar a economia e receber a visita de líderes de outros países.”

“Então, ela está passando uma grande parte do seu tempo sem lutar. Todas as suas novas batalhas são sobre governar o seu povo.”

O novo papel de liderança de Valquíria

Inicialmente, os fãs pensavam que o próprio Thor se tornaria o líder de Nova Asgard, o que seria o caminho mais óbvio.

No entanto, como vimos em Vingadores: Ultimato, Thor nunca se encaixou realmente no papel de um líder.

Em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), vamos ver o personagem de Chris Hemsworth lutando para encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo.

Com isso, ele parte em uma jornada de autodescoberta, mas não estará sozinho: Jane Foster está de volta, desta vez se tornando a Poderosa Thor.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.