Veja os filmes do Homem-Aranha que vão chegar ao Disney+

Vários filmes do Homem-Aranha estão chegando ao catálogo do Disney+!

A partir do dia 8 de julho, diversos filmes das sagas antigas e também da atual pousarão na plataforma de streaming, incluindo:

Homem-Aranha

Homem-Aranha 2

O Espetacular Homem-Aranha

O Espetacular Homem-Aranha 2

Homem-Aranha: De Volta ao Lar

Ficam faltando o filme Homem-Aranha 3, que encerra a trilogia protagonizada por Tobey Maguire, e os dois mais recentes da saga de Tom Holland, Longe de Casa e Sem Volta Para Casa.

Vale lembrar ainda que Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, mais recente filme do herói, entra para o catálogo da HBO Max em 22 de julho.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa vai ganhar nova versão nos cinemas

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) fez quase US$ 2 bilhões para a Sony/Marvel e esse número vai aumentar ainda mais.

A conta oficial do filme nas redes sociais anunciou que o longa-metragem será relançado nos cinemas, com cenas adicionais.

Ainda não foram divulgadas quantas cenas a mais o filme terá, ou até mesmo qual é a duração dessa nova versão, intitulada “The More Fun Stuff Version” (versão com mais coisas legais, em tradução livre).

“Vocês queriam mais do cabeça de teia e conseguiram! Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa: The More Fun Stuff Version vai chegar aos cinemas nos EUA e Canadá em 2 de setembro! Mais países serão anunciados em breve!”, diz o tuite.

Até o presente momento, ainda não foram divulgados quais outros países, como o Brasil, terão as sessões adicionais do filme da Marvel e da Sony com Tom Holland.

