Veja por que Margot Robbie não retorna como Arlequina em Coringa 2

Lançado em 2019 nos cinemas, Coringa se tornou um verdadeiro sucesso e levou o cinema da DC ao Oscar, dando a Joaquin Phoenix a estatueta de Melhor Ator.

Agora que a sequência está confirmada e já em desenvolvimento, começaram a sair as primeiras informações sobre Coringa 2 e rumores apontam que a cantora e atriz Lady Gaga (Nasce Uma Estrela) entrará para o projeto como Harley Quinn, a Arlequina. Mas e a Margot Robbie?

Atualmente, a atriz Margot Robbie é a interprete da Arlequina no Universo Estendido da DC, tendo atuado nos dois filmes de Esquadrão Suicida e também em Aves de Rapina.

No entanto, ela não reprisará o papel na franquia solo do Coringa. Entenda o motivo!

Coringa não faz parte do DCEU

O DCEU, nome dado ao universo de filmes baseados em personagens da DC, é uma franquia diferente da de Coringa, embora o personagem também seja baseado nos quadrinhos.

O motivo disso é histórico: tentando seguir os passos da Marvel, o DCEU nasceu em 2013 com O Homem de Aço, mas não teve grande sucesso ao construir uma franquia, com o baixo desempenho de filmes como Esquadrão Suicida e Liga da Justiça.

Por outro lado, filmes como Coringa e Batman, de 2019 e 2022, tiveram mais sucesso entre o público ao trazer essa visão mais sombria. Esses projetos, no entanto, não fazem parte do DCEU, sendo frutos independentes da parceria entre a Warner e a DC, sem se conectarem com as linhas temporais dos outros filmes.

Isso torna possível que os mesmos personagens sejam interpretados por atores diferentes em franquias diferentes: assim como Jared Leto e Joaquin Phoenix deram vida ao Coringa, ou Ben Affleck e Robert Pattinson ao Batman, a existência dessas duas franquias da DC permitem que Margot Robbie e Lady Gaga deem vida a Arlequina simultaneamente, cada qual com a vibe de suas respectivas sagas.

Ainda não há previsão de lançamento para Coringa 2.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.