Veja quando estreiam Superman: Legacy, Coringa 2 e os próximos filmes da DC

Esta semana, os chefes da DC Studios, James Gunn e Peter Safran, revelaram os planos de cinema e TV do estúdio para os próximos anos.

São tantos projetos novos, em meio a outros filmes já produzidos pela DC, que fica fácil se confundir com o calendário do DCU.

Confira a seguir o cronograma atualizado dos próximos filmes da DC e suas datas de lançamento no Brasil – não incluímos os longas sem data de estreia:

Zachary Levi como Shazam!

Shazam! Fúria dos Deuses – 16 de março

Asher Angel e Zachary Levi reprisam seus papéis em Shazam! 2, respectivamente, como o adolescente Billy Batson e o super-herói Shazam, na sequência do filme de 2019. Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler (West Side Story) se juntam ao elenco como as Filhas de Atlas.

Ezra Miller como The Flash

The Flash – 15 de junho

Ezra Miller retorna na pele do herói após o filme da Liga da Justiça. A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado. O filme, que vai resetar o universo da DC no cinema, conta com participações de versões diferentes de heróis que Flash já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck. Recentemente, James Gunn disse que The Flash é “um dos melhores filmes de super-heróis já feitos”.

Besouro Azul

Besouro Azul – 17 de agosto

Dirigido por Angel Manuel Soto, Besouro Azul traz o ator Xolo Maridueña (Cobra Kai) como Jamie Reyes/Besouro Azul, um adolescente que conseguiu seus poderes após um escaravelho alienígena se conectar a ele e lhe conceder um traje superpoderoso. Bruna Marquezine também está no longa, que será o primeiro filme de super-heróis da DC liderado por um elenco latino.

Jason Momoa como Aquaman

Aquaman e o Reino Perdido – 25 de dezembro

Em Aquaman 2, quando um poder antigo é libertado, o Aquaman de Jason Momoa deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível. O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck.

Joaquin Phoenix como Coringa

Coringa 2 – 4 de outubro de 2024

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar, incluindo de Melhor Ator para Joaquin Phoenix . O título oficial do longa é Coringa: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois. Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme, e seu elenco conta com Phoenix de volta à pele do Coringa e Lady Gaga como Arlequina.

Superman

Superman: Legacy – 11 de julho de 2025 (EUA)

O reboot de Superman nos cinemas vai ser escrito por Gunn e não será estrelado por Henry Cavill. De acordo com a DC, o filme não será uma história de origem e “focará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”. Outras informações importantes (como quem irá dirigir e quem interpretará o Homem de Aço) ainda não foram reveladas.

Robert Pattinson como Batman

The Batman – Parte II – 3 de outubro de 2025 (EUA)

O diretor Matt Reeves e o ator Robert Pattinson continuarão sua saga sombria do Homem-Morcego em The Batman: Parte II, que existe em um universo separado ao dos filmes do DCU. Outro vindouro filme da DC, The Brave and the Bold, inclusive apresentará uma nova versão do Batman ao DCEU – por isso teremos dois Batman no cinema.

