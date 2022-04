Velozes e Furiosos 10 está perdendo uma fortuna por dia

Velozes e Furiosos 10 recentemente perdeu seu diretor. Justin Lin, que trabalhou em cinco filmes da franquia, deixou a direção da décima iteração, o que está gerando grande prejuízo para o estúdio.

A Variety revelou que o filme, cujas gravações estão em pausa até um substituto ser encontrado, pode estar perdendo entre US$ 600 mill a US$ 1 milhão por dia.

O motivo por trás da saída de Lin não foi revelada. O diretor parece querer deixar entender que a decisão partiu dele, mas não há como saber neste momento qual a verdade.

‎”Com o apoio da Universal, tomei a difícil decisão de deixar a direção de Velozes e Furiosos 10‎‎, enquanto permaneço como produtor”, escreveu Lin em um comunicado anunciando sua saída.

“Ao longo de 10 anos e cinco filmes, conseguimos filmar os melhores atores, as melhores cenas de ação e as melhores perseguições de carros. Em uma nota pessoal, como filho de imigrantes asiáticos, tenho orgulho de ajudar a construir a franquia mais diversificada da história do Cinema. Serei eternamente grato ao incrível elenco, equipe e estúdio pelo apoio e por me receber na família Velozes e Furiosos”.

Substituto ainda não foi revelado

Ainda não foi revelado o substituto para Justin Lin como o diretor de Velozes e Furiosos 10. Eles precisam ser rápidos porque, como mencionado anteriormente, as gravações já estão em andamento.

Velozes e Furiosos 10 contará com várias novidades em seu elenco, como Jason Momoa (Aquaman) e Brie Larson (Capitã Marvel).

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.