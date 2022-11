Velozes e Furiosos 10 fugiu totalmente do controle

Velozes e Furiosos 10 – ou Velozes e Furiosos X, no título original – só estreia em maio de 2023. Mesmo assim, as gravações do filme já fugiram totalmente do controle. Extravagante, chamativa e repleta de efeitos especiais, a obra de Vin Diesel já superou (e muito) seu orçamento inicial, o que pode trazer grandes problemas para a franquia.

Pouco se sabe sobre a trama de Velozes e Furiosos 10. Os bastidores do longa, no entanto, já contaram com várias polêmicas. O diretor Justin Lin deixou a produção após se desentender com Vin Diesel, e a partir daí, Louis Leterrier assumiu o projeto.

Além de Vin Diesel como Dom Toretto, o elenco de Velozes e Furiosos 10 conta com Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

Revelamos abaixo como as filmagens de Velozes e Furiosos 10 fugiram completamente do controle; confira!

Orçamento de Velozes e Furiosos 10 pode prejudicar a franquia

De acordo com uma matéria publicada pelo site The Wrap, o orçamento de Velozes e Furiosos 10 já superou os 340 milhões de dólares.

Em comparação, Velozes e Furiosos 9 foi produzido por cerca de 200 milhões de dólares. Ou seja: a sequência já é 70% mais cara que o capítulo anterior.

Mas afinal: como a produção de Vin Diesel ficou tão cara? A matéria explica que vários elementos contribuíram para o orçamento inflado – que se tornou um verdadeiro pesadelo para a Universal.

Vin Diesel (junto com os outros astros de Velozes e Furiosos) garantiu um salário ainda maior, graças ao sucesso da franquia.

Além disso, com a progressão da Fast Saga, os efeitos especiais ficaram cada vez mais impressionantes, e ao mesmo tempo, mais caros.

Finalmente, a pandemia de Covid-19 provocou diversos atrasos nas gravações do longa, o que também trouxe mais gastos para a Universal.

O orçamento de 340 milhões de dólares já leva em conta as compensações fiscais utilizadas pelos produtos do longa – mas não inclui os milhões que ainda serão gastos com a divulgação do projeto.

Com isso, Velozes e Furiosos 10 terá que faturar, no mínimo, 500 milhões de dólares para recuperar o orçamento. Para garantir lucro, a bilheteria terá que ser ainda maior – o que não é exatamente um desafio.

Vale lembrar que Velozes e Furiosos 9 faturou cerca de 726 milhões de dólares em 2021 (em uma época em que muita gente ainda evitava frequentar as salas de cinema, devido à pandemia de Covid-19).

Mesmo assim, o gasto excessivo pode trazer grandes problemas para a franquia de Vin Diesel. Resta aguardar para conferir se o orçamento milionário rende uma história divertida e eletrizante.

Velozes e Furiosos 10 tem previsão de estreia para 19 de maio de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.