Velozes e Furiosos 10 gera protestos; veja por quê

Os moradores de Los Angeles estão protestando contra as filmagens de Velozes e Furiosos 10, e não é nada bom para a Universal Pictures.

A emblemática cidade dos Estados Unidos foi escolhida para ser a principal locação da produção do décimo filme da franquia.

Porém, muitos moradores do bairro Angelino Heights se sentem incomodados com as filmagens, e todo o barulho no local, além das condições inseguras. Mas, a maior crítica é sobre como o projeto vem inspirando a direção imprudente, que acabou vitimando 178 pessoas na cidade em 2022 (via ScreenRant).

“Se esta filmagem for permitida em Angelino Heights, ou qualquer parte dela da F10 Productions (Universal), faremos um grande protesto e convidaremos muitos repórteres e câmeras de para nos filmar protestando contra esta filmagem o dia todo”, diz o e-mail.

“Faremos este protesto para homenagear as 178 pessoas que foram mortas por corredores de rua em Los Angeles e para envergonhar a Universal por seu descaso insensível por essa epidemia mortal de corridas de rua que seus filmes começaram e continuam a promover”, concluiu o morador que enviou o e-mail.

Mais sobre Velozes e Furiosos

A franquia Velozes e Furiosos está em atividade desde 2001 e é considerada como uma das mais duradouras e lucrativas de todos os tempos.

Velozes e Furiosos 9, o mais recente da saga, foi lançado em 2021 nos cinemas e não conquistou a crítica, mas faturou mais de US$ 726 milhões em bilheteria.

Ainda não se sabe muito sobre o próximo filme da saga, chamado de Fast X, exceto que ele parece ter sofrido alguns problemas nos bastidores: o diretor de longa data da franquia, Justin Lin, deixou o filme em meio a supostos desentendimentos com Vin Diesel, ator principal. Em seguida, Louis Leterrier foi contratado para dirigir o longa, que já está sendo filmado.

Além de Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 18 de maio de 2023.

