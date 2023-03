Velozes e Furiosos 10: Nenhum personagem está a salvo, diz diretor

O diretor Louis Leterrier sugeriu que alguns personagens principais podem não sobreviver aos dois últimos filmes da franquia, Velozes e Furiosos 10 e 11.

“Essa é a beleza de chegar perto do fim desta franquia: eu não tenho que dizer, ‘Bem, esses personagens viverão para sempre’. Não. Eles podem não sobreviverem, porque é o fim”, disse ele em entrevista à Total Film (via CBR). “Apenas nos faroestes os caubóis galopam até o pôr do sol. Em Velozes e Furiosos é definitivamente diferente. Isso me deu alguma liberdade para aumentar as apostas ainda mais do que antes”, explicou.

Por falar em despedidas, recentemente Vin Diesel adiantou que Velozes e Furiosos 10 marcará a última participação de Brian O’Conner (Paul Walker) na saga.

“Quando o mundo estava enlutado com sua perda, o estúdio tomou uma decisão muito ousada, justa e corajosa para manter Brian O’Conner vivo”, explicou Diesel em entrevista à Total Film. “Eu vou falar isso sem dar nenhum spoiler: eu não poderia imaginar esta saga terminando sem realmente dizer adeus a Brian O’Conner”, concluiu.

Velozes e Furiosos 10

“Ao longo de muitas missões e lutando contra todos os obstáculos impossíveis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família foram mais espertos, mais furiosos e mais rápidos do que todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles enfrentam o seu oponente mais letal: uma ameaça terrível das sombras do passado, alimentada por sede de vingança e determinada a destruir esta família e a destruir tudo – e todos – que Dom mais ama”, diz a sinopse de Velozes e Furiosos 10.

“Em Velozes & Furiosos 5, em 2011, Dom e sua equipe eliminaram o nefasto traficante brasileiro Hernan Reyes e decapitaram seu império em uma ponte no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam era que o filho de Reyes, Dante (Jason Momoa), testemunhou tudo e passou os últimos 12 anos planejando um plano para fazer Dom pagar o preço final”, continua.

“A trama de Dante levará a família de Dom de Los Angeles às catacumbas de Roma, do Brasil a Londres e de Portugal à Antártica. Novos aliados se unirão e velhos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de 8 anos (Leo Abelo Perry, Black-ish) é alvo final da vingança de Dante”, conclui a sinopse.

Além de Vin Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Daniela Melchior e Rita Moreno.

Além disso, a atriz Gal Gadot, que viveu Gisele na franquia, pode estar retornando ao novo filme de Velozes e Furiosos.

O filme foi dirigido por Louis Leterrier, com roteiro de Justin Lin e Dan Mazeau.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas brasileiros em 19 de maio.

