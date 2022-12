Velozes e Furiosos 10 pode ter o retorno de Gal Gadot; saiba mais

O novo filme de Velozes e Furiosos pode estar voltando ao passado, e Gal Gadot pode ter sido escalada para retornar como Gisele em Velozes e Furiosos 10.

Com o astro Vin Diesel no papel principal, o longa-metragem da Universal Pictures promete ser ainda mais épico que seu anterior.

De acordo com o The Direct, Gadot, que interpretou a Mulher-Maravilha na DC, revelou que a atriz está envolvida no novo filme.

A atriz esteve em três filmes da franquia, no quarto, quinto e sexto, e sua personagem morreu justamente em Velozes e Furiosos 6.

Não há detalhes de como Gisele pode retornar ao novo filme, embora possa ser através de um Flashback, como foi em Velozes e Furiosos 7. No entanto, a cena acabou sendo deletada.

Mais sobre Velozes e Furiosos

Não há maiores detalhes sobre a trama do novo filme da famosa saga, embora ele reúna um grande elenco.

Além de Vin Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

O filme está sendo dirigido por Louis Leterrier, com roteiro de Justin Lin e Dan Mazeau.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 19 de maio de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.